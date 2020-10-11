'Maske takın' uyarısında bulunan doktora bıçaklı saldırı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Maske takın' uyarısında bulunan doktora bıçaklı saldırı

11.10.2020 08:26 | Son Güncelleme: 11.10.2020 08:31
'Maske takın' uyarısında bulunan doktora bıçaklı saldırı

İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde görevli pratisyen hekim, acil bölümüne tedavi için gelen kadın hastaya iddialara göre, 'maske takması' yönündeki ikazının ardından kadının yanında bulunan kocası tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde görevli pratisyen hekim, acil bölümüne tedavi için gelen kadın hastaya iddialara göre, 'maske takması' yönündeki ikazının ardından kadının yanında bulunan kocası tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanenin Acil Travma Bölümüne 'göğüs darlığı ve kalp rahatsızlığı' sebebiyle tedavi amaçlı gelen Gizem B'ye müdahale eden pratisyen hekim Musa B., iddialara göre hastaya, 'maske takması' konusunda ikazda bulundu. Gizem B'de doktora, 'ateşimi ölçmeden bana maske taktırmaya çalışıyorsun' cevabını verdiği ileri sürülürken, bu sırada hastanın yanında bulunan kocası Özgür Ş'nin doktora önce hakaretler savurduğu ve ardından sedye önünde bulunan masayı kırdıktan sonra yanında bulunan bıçak ile doktora saldırdı.

Doktor saldırıdan yara almadı

Bıçaklı saldırının ardından doktor Musa B., polis ekiplerinden yardım istemek amacıyla 'Beyaz Kod' verirken, güvenlik görevlilerince olaya müdahale edildi. Şüpheli şahıslar ise hastaneden çıkmak üzereyken olay hakkında bilgilendirilen hastane polisi Salih A., tarafından şahıslar hastaneden çıkmak üzereyken Gizem A'dan suç aleti bıçağı teslim aldı. Polis tarafından takviye ekip istenmesi üzerine adrese gelen ekipler tarafından Gizem B., Özgür Ş'i ve Gizem B'nin babası Mehmet Ali G., yakalanarak gözaltına alındı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Donald Trump Vladimir Putin Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Özgü Namal Cansu Dere Seren Serengil Yasemin Özilhan
Spor Tisserand Erol Bulut Mbaye Diagne Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Fatih İzmir Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'Maske takın' uyarısında bulunan doktora bıçaklı saldırı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 08:32:27. #1.15#
title