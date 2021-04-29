Maske kuralını umursamadı! O da babasının izinden gidiyor
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Maske kuralını umursamadı! O da babasının izinden gidiyor

Maske kuralını umursamadı! O da babasının izinden gidiyor
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü yapımcı Rafael Cemo Çetin, yönetmen babası Sinan Çetin'in izinden gidiyor. Genç yapımcı, babası gibi pandemi kurallarını hiçe sayarak sokakta maskesiz dolaştı. İşte detaylar...

Snob Magazin'in haberine göre; Rafael Cemo Çetin, önceki gün City Nişantaşı'nda maskesiz objektiflere takıldı.

Rahat tavırlarla dikkat çeken Rafael Cemo Çetin, valeden aracını teslim aldıktan sonra evinin yolunu tuttu.

Bu arada geçen yıl 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma yasağına uymayan Sinan Çetin, eşi Rebekka Çetin'le birlikte maskesiz bir şekilde objektiflere takılmış ve kuralları hiçe saymışlardı.

Sinan Çetin'in oğlunun umursamaz davranışları, "Rafael, babasının izinden gidiyor" dedirtti.

Kaynak: Snob Magazin

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