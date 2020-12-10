Maske kullanımı ne zaman bitecek? Maskeleri ne zaman çıkarabileceğiz?
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Maske kullanımı ne zaman bitecek? Maskeleri ne zaman çıkarabileceğiz?

10.12.2020 09:35 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:38
Maske kullanımı ne zaman bitecek? Maskeleri ne zaman çıkarabileceğiz?

Maske kullanımı, koronavirüs pandemisi ile birlikte hayatımıza giren bir konu oldu. Maske nedir, maske nasıl takılır, maske ne kadar süre kullanılır soruları ilk aşamada araştırılan konulardı. Peki, Türkiye'de maske kullanımı ne zaman bitecek?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, konuk olduğu programda tüm Türkiye'nin merak ettiği "Maskelerden ne zaman kurtuluruz?" sorusuna yanıt verdi.

MASKE KULLANIMI NE ZAMAN BİTECEK?

Temmuz ayı gibi maskelerin çıkarılabileceğini dile getiren Prof. Dr. Ateş Kara, "Bizim planlarımıza, gelecek aşının dağılımına ve Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere baktığımızda, Türkiye'nin yüzde 60'ı hızlı bir şekilde nisana kadar aşılanacak. Kendi aşımızın da devreye girmesiyle bu rakam daha da yukarı çıkacak. O zaman Türkiye'de genel anlamda bizim haziran-temmuz gibi rahatlamamız söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

9 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik koronavirüs verilerine göre; 6 bin 213'ü semptomatik olmak üzere toplam 31 bin 712 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 217 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 531'e, toplam hasta sayısı ise 558 bin 517'ye yükseldi.

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