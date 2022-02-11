Maske Kimsin Sen yarışmasının final fragmanı yayınlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Maske Kimsin Sen yarışmasının final fragmanı yayınlandı

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
 - Güncelleme:

Yayınlandığı ilk bölümden bu yana eleştirilen hedefi olan Maske Kimsin Sen yarışması, reytinglerde istenilen hedefe ulaşamadığı için final yapıyor. Yarışmanın 9. final bölüm fragmanı da yayınlandı.

Sunuculuğunu Tanse Öngel'in jüriliğini ise Melis Sezen, Eda Ece, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yaptığı Maske Kimsin Sen yarışması, ocak ayında ekrana gelmeye başladı. FOX TV'de yayınlanan yarışma pagan sembollerine yer verildiği iddiasıyla eleştirilerin hedefi oldu. Yarışmanın yapımcısı Fatih Aksoy ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama final yapacaklarını duyurdu.

REYTİNGLERDEN DOLAYI BİTİYOR

Yarışmanın akıbetiyle ilgili konuşan Fatih Aksoy, "Bizim yaptığımız şey, dünyanın 50 ülkesinde yayınlanmış bir formatı alıp burada yayınlamaktı. Ocak döneminde başlasın, bir sezon gitsin diye bu işi yaptık ama 2,50 reyting alınca kanalla konuştuk ve reytinglerden dolayı sonlandırmaya karar verdik. Kötü bir program değildi ama Türkiye'de sert rekabete dayanamadı. 9. bölümde final yapacağız. Biraz erken final yapmış olacağız" dedi.

Maske Kimsin Sen yarışmasının final fragmanı yayınlandı

FİNAL FRAGMANI YAYINLANDI

Yarışma 12 Şubat Cumartesi akşamı yayınlanacak olan bölümle final yapıyor. Yarışmanın merakla beklenen son bölümünde yarışmayı kazanan ünlü isim de belli olacak. Yayınlanan fragmanda eğlenceli anlar yaşayan jüri üyeleri, maskenin altından çıkan ünlü ismi görünce de büyük şaşkınlık yaşıyor.

Maske Kimsin Sen yarışmasının final fragmanı yayınlandı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Maske Kimsin Sen, Alican Yücesoy, Doğu Demirkol, Tansel Öngel, Melis Sezen, Eda Ece, Fox, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title