Maske Kimsin Sen Ördek kimdir? Ördek maskesinin altından hangi ünlü çıktı, tahminler nelerdir? Ördek hangi ünlü, belli oldu mu?
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Maske Kimsin Sen programı bugün final yapıyor. Daha önceden toplam 8 maske açıklanmıştı. Bugün ise geriye kalan 6 maske de açıklanacak ve tüm maskeler belli olacaktır. Açılmayan maskelerden birisi de Ördek olmuştu. Peki, Maske Kimsin Sen Ördek kimdir? Ördek maskesinin altından hangi ünlü çıktı, tahminler nelerdir? Ördek hangi ünlü, belli oldu mu? Ördek maskesi gerçekte kim çıkmıştır? İşte detaylar...
Maske Kimsin Sen Ördek beğenilen performansıyla kim olduğu merak konusu oldu. Maske Kimsin Sen Ördek maskesinin altında hangi ünlü isim var merak edildi. Peki, Maske Kimsin Sen Ördek kimdir? Ördek maskesinin altından hangi ünlü çıktı, tahminler nelerdir? Ördek hangi ünlü, belli oldu mu? İşte tüm bilgiler...
Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.
Unicorn - TBA
Gözcü - TBA
Geyik - TBA
Tavuskuşu - TBA
Aslan - TBA
Ejderha - TBA
Ayna - TBA
Şövalye - TBA
Dinozor - TBA
Ağaç - TBA
İskelet - TBA
Kuzgun - TBA
Ördek - TBA
Gladyatör - TBA
Maske Kimsin Sen'de Ördek'in performansı oldukça beğeni toplamıştı. Henüz Ördek maskesini çıkartmadı. Haliyle kim olduğu henüz bilinmiyor. Buna ek olarak şuana kadar 3 isim açıklandı. Ördek maskesinin altında kim var tahminleri yazalım.
Ördek maskesinin altında kim var izleyiciler tarafından yapılan tahminler aşağıdaki gibidir:
- Aslı Bekiroğlu
İzleyicilerin tahminine göre Ördek maskesinin altında "Aslı Bekiroğlu" bulunuyor. Tabii ki bu tamamen tahmindir. İlerleyen bölümlerde gerçekten kim var hep birlikte göreceğiz.
Maske Kimsin Sen Ördek maskesinin altındaki isim bugün açıklanacak.
Maske Kimsin Sen Ördek maskesinin altından Aslı Bekiroğlu çıkmıştır.