Maske Kimsin Sen Ördek beğenilen performansıyla kim olduğu merak konusu oldu. Maske Kimsin Sen Ördek maskesinin altında hangi ünlü isim var merak edildi. Peki, Maske Kimsin Sen Ördek kimdir? Ördek maskesinin altından hangi ünlü çıktı, tahminler nelerdir? Ördek hangi ünlü, belli oldu mu? İşte tüm bilgiler...

MASKE KİMSİN SEN JÜRİLERİ KİMLERDİR?

Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.

MASKE KİMSİN SEN YARIŞMACILARI KİMLER?

Unicorn - TBA

Gözcü - TBA

Geyik - TBA

Tavuskuşu - TBA

Aslan - TBA

Ejderha - TBA

Ayna - TBA

Şövalye - TBA

Dinozor - TBA

Ağaç - TBA

İskelet - TBA

Kuzgun - TBA

Ördek - TBA

Gladyatör - TBA

MASKE KİMSİN SEN ÖRDEK KİM ÇIKTI, HANGİ ÜNLÜ ÇIKTI?

Maske Kimsin Sen'de Ördek'in performansı oldukça beğeni toplamıştı. Henüz Ördek maskesini çıkartmadı. Haliyle kim olduğu henüz bilinmiyor. Buna ek olarak şuana kadar 3 isim açıklandı. Ördek maskesinin altında kim var tahminleri yazalım.

Ördek maskesinin altında kim var izleyiciler tarafından yapılan tahminler aşağıdaki gibidir:

- Aslı Bekiroğlu

İzleyicilerin tahminine göre Ördek maskesinin altında "Aslı Bekiroğlu" bulunuyor. Tabii ki bu tamamen tahmindir. İlerleyen bölümlerde gerçekten kim var hep birlikte göreceğiz.

Maske Kimsin Sen Ördek maskesinin altındaki isim bugün açıklanacak.

Ördek - Aslı Bekiroğlu

Maske Kimsin Sen Ördek maskesinin altından Aslı Bekiroğlu çıkmıştır.

Haberler.com - Gündem