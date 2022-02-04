Maske Kimsin Sen neden final yapıyor? Maske Kimsin Sen final mi yapıyor? Maske Kimsin Sen final ne zaman, hangi bölüm?

Maske Kimsin Sen final ne zaman? Yapımcılığını Medyapım'ın, sunuculuğunu Tansel Öngel'in üstlendiği, jüri koltuğuna Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ile Doğu Demirkol'un oturduğu Maske Kimsin Sen? yarışması aralık ayında ilk bölümüyle FOX TV'de izleyicisiyle buluştu. Jürilerin maskelerin altına saklanan ünlüleri bulmaya çalıştığı yarışma, pagan sembollerine yer verildiği iddiasıyla eleştirilerin hedefi oldu. Peki, Maske Kimsin Sen neden final yapıyor? Maske Kimsin Sen final mi yapıyor? Maske Kimsin Sen bitiyor mu? Maske Kimsin Sen neden bitti? Maske Kimsin Sen final ne zaman İşte detaylar haberimizde..

MASKE KİMSİN SEN NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Maske Kimsin Sen programı yapımcısı ve Medyapım'ın sahibi Fatih Aksoy iddialara ilişkin Cumhuriyet'e açıklama yaparak final iddiasını doğruladı. Reytinglerde istenilen başarıya ulaşılamadığı için ekran macerasını noktalayacaklarını söyleyen Aksoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Maske Kimsin Sen yarışması dünyanın çeşitli ülkelerinde aralarında Müslüman ülkelerinde olduğu 50 ülkede yayınlanmış bir programdır. Bizim yaptığımız şey, dünyanın 50 ülkesinde yayınlanmış bir formatı alıp burada yayınlamaktı. Ocak döneminde başlasın, bir sezon gitsin diye bu işi yaptık ama 2,50 reyting alınca kanalla konuştuk ve reytinglerden dolayı sonlandırmaya karar verdik. 2,50 reyting alan iş benim yaptığım bir iş ama normal şartlar altında bu program majör kanallarda 'prime time'da yayınlanamaz. O kanal o gece zarar eder. Hiçbir kanalda 2,50 reytingli bir şey bulamazsınız. Ne FOX TV'de ne de başka bir kanalda 2,50 reyting alırsanız o dizi ya da program yayınına son verilir bu da sektördeki herkesin bildiği bir şeydir."

MASKE KİMSİN SEN FİNAL Mİ YAPIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yayınlanan genelgeye ilişkin de konuşan Aksoy, "Açıkçası bu kararname bir yakıştırma. Bu karar bizimle ilgili mi bilmiyorum, bir tek bizimle ilgili olduğunu da düşünmüyorum. Bizim yayınlarımıza son verme gerekçemiz aldığımız 2,50 reyting almamız. Genelge yayınlandıktan sonra bu hadise oldu, genelge yayınlanmasaydı da bu karar verilecekti. Bunun dışında bir şey yok. Öyle bir rastlantı olmuştur. Bir şey yapıyorsanız her türlü eleştiri yapılabilir, buna kimse bir şey diyemez. Biz cumartesi gecesi programı yayınladık bu konuda kanal bize herhangi bir baskı yapmadı. İlk yayından itibaren her türlü eleştiri yapıldı ama televizyon kanalı bu programın arkasında durdu. Kötü bir program değildi ama Türkiye'de sert rekabete dayanamadı. 9. bölümde final yapacağız. Biraz erken final yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.

MASKE KİMSİN SEN FİNAL NE ZAMAN?

Maske Kimsin Sen finali Maske Kimsin Sen programı yapımcısı ve Medyapım'ın sahibi Fatih Aksoy'ın açıklmasına göre 9. bölümde yapılacak.

MASKE KİMSİN SEN KONUSU NEDİR?

Kendi alanlarında ünlü isimler, farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini sahnede ve sahne dışında gizli tutarak kendi sesiyle ikili ya da üçlü düellolar şeklinde birbirleriyle yarışarak şarkı söylüyor. Jüri üyeleriyle birlikte ekran başındaki izleyiciler ve gizlilik sözleşmesi imzalanan stüdyodaki seyirciler, yarışmacı için hazırlanan videoda verilen 3 doğru 1 yanlış olan ipucu paketi ve jüri üyelerinden sadece birinin soracağı soruya yarışmacının sesi bozularak vereceği cevap ile onun kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar. Düellolar sonunda gösterdiği performansla stüdyodaki seyircilerden en az oyu alan yarışmacı, ilk önce potaya kalıyor. Son olarak potaya kalan yarışmacılar arasında yeniden yapılan oylama sonucu en az oyu alan yarışmacı, maskesini çıkarıp bu sefer şarkısını maskesiz bir şekilde söyleyerek yarışmaya veda ediyor.

MASKE KİMSİN SEN SON BÖLÜM FRAGMANI

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