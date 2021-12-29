Maske Kimsin Sen ne zaman başlıyor? FOX Maske yarışması jürisi kim, hangi gün, hangi kanalda? Maske Kimsin Sen konusu ve konsepti nedir?

Maske Kimsin Sen ne zaman başlıyor? FOX Maske yarışması hangi gün, hangi kanalda? sorularının yanıtı televizyon gündeminin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Maske Kimsin Sen konusu ve konsepti nedir?

FOX MASKE JÜRİSİ KİMDİR?

Gösterdiği performans ile stüdyodaki seyircilerden en az oyu alan yarışmacının maskesini çıkararak yarışmaya veda edeceği "Maske Kimsin Sen?", dünyada olduğu gibi Türkiye'de de fenomen olmaya hazırlanıyor. Yarışmada; ekranın sevilen isimleri Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy dedektiflik yapacaklar.

MASKE KİMSİN SEN? NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Paylaşılan üç fragmanıyla beğeni toplayan, müzik, eğlence ve şovun bir arada olacağı Medyapım imzalı "Maske Kimsin Sen?" yarışması, iki gün arka arkaya 1 Ocak Cumartesi ve 2 Ocak Pazar, ardından her pazar 20.00'de FOX'ta yayınlanacak.

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