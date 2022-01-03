Maske Kimsin Sen Melis Sezen neden yok, jürilikten mi çıktı? Maske Kimsin Sen Melis Sez jüri mi, neden programda yer almıyor, sonradan mı katılacak? - Haberler
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Maske Kimsin Sen Melis Sezen neden yok, jürilikten mi çıktı? Maske Kimsin Sen Melis Sez jüri mi, neden programda yer almıyor, sonradan mı katılacak?

Maske Kimsin Sen Melis Sezen neden yok, jürilikten mi çıktı? Maske Kimsin Sen Melis Sez jüri mi, neden programda yer almıyor, sonradan mı katılacak?
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Maske Kimsin Sen programının başlamasıyla birlikte izleyiciler programda Melis Sezen'i göremedi. Bunun ardından, Maske Kimsin Sen Melis Sezen neden yok, yarışmadan ayrıldı mı? Maske Kimsin Sen Melis Sezen jüri mi, neden programda yer almıyor, sonradan mı katılacak? merak edildi. İşte detaylar...

Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Melis Sezen, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır. Maske Kimsin Sen Melis Sezen neden yok, yarışmadan ayrıldı mı? Maske Kimsin Sen Melis Sezen jüri mi, neden programda yer almıyor, sonradan mı katılacak?

Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.

- Tansel Öngel (Sunucu + Jüri)

- Eda Ece

- Melis Sezen

- Alican Yücesoy

- Doğu Demirkol

Yarışmanın sunucusu tarafından yapılan açıklamaya göre Melis Sezen bir sonraki programda yer alacaktır. İlk bölümde Melis Sezen yer aldı. 2. bölümde Eda Ece yer alıyordu. Bundan sonraki yeni bölümlerde ise tüm jüriler programda yer alacaktır. Bugün yayınlanan tekrar bölümünde Melis Sezen yok fakat Eda Ece var. Melis Sezen sadece 2. bölümde programda yer almamıştı.

Unicorn - TBA

Gözcü - TBA

Geyik - TBA

Tavuskuşu - TBA

Aslan - TBA

Ejderha - TBA

Ayna - TBA

Şövalye - TBA

Dinozor - TBA

Ağaç - TBA

İskelet - TBA

Kuzgun - TBA

Ördek - TBA

Gladyatör - TBA

İlk bölümü yayınlanan Maske Kimsin Sen yarışması, izleyicileri ikiye böldü

İlk bölümü yayınlanan Maske Kimsin Sen yarışması, izleyicileri ikiye böldü

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