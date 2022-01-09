Maske Kimsin Sen kim elendi? 9 Ocak Maskede kim belli oldu?

Maske Kimsin Sen kim elendi? Maskede kim belli oldu? sorularının yanıtı merak edildi. Maske Kimsin Sen yarışma programı uzun süredir izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Her hafta belirli ünlülerin maskelere bürünerek yarıştığı programda Maske Kimsin Sen kim elendi?

MASKE KİMSİN SEN KİM ELENDİ?

Maske Kimsin Sen programının 9 Ocak Pazar akşamı yayınlanan bölümünde elenen isim belli oldu. Maske Kimsin Sen'in 4. bölümünde elenen isim İskelet - Keremcem oldu!

MASKE KİMSİN SEN FORMATI NEDİR?

Kendi alanlarında ünlü isimler, farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini sahnede ve sahne dışında gizli tutarak kendi sesiyle ikili ya da üçlü düellolar şeklinde birbirleriyle yarışarak şarkı söylüyor.

Jüri üyeleriyle birlikte ekran başındaki izleyiciler ve gizlilik sözleşmesi imzalanan stüdyodaki seyirciler, yarışmacı için hazırlanan videoda verilen 3 doğru 1 yanlış olan ipucu paketi ve jüri üyelerinden sadece birinin soracağı soruya yarışmacının sesi bozularak vereceği cevap ile onun kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar.

Düellolar sonunda gösterdiği performansla stüdyodaki seyircilerden en az oyu alan yarışmacı, ilk önce potaya kalıyor. Son olarak potaya kalan yarışmacılar arasında yeniden yapılan oylama sonucu en az oyu alan yarışmacı, maskesini çıkarıp bu sefer şarkısını maskesiz bir şekilde söyleyerek yarışmaya veda ediyor.

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