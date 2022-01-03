Maskesini ikinci çıkartan yarışmacı Gladyatör oldu. Peki, Maske Kimsin Sen Gladyatör kimdir? Gladyatör maskesinin altındaki ünlü oyuncu kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen Gladyatör ismi nedir?

MASKE KİMSİN SEN JÜRİLERİ KİMLERDİR?

Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.

MASKE KİMSİN SEN YARIŞMACILARI KİMLER?

Unicorn - TBA

Gözcü - TBA

Geyik - TBA

Tavuskuşu - TBA

Aslan - TBA

Ejderha - TBA

Ayna - TBA

Şövalye - TBA

Dinozor - TBA

Ağaç - TBA

İskelet - TBA

Kuzgun - TBA

Ördek - TBA

Gladyatör - TBA

MASKE KİMSİN SEN JÜRİLERİ İSİMLERİ

- Tansel Öngel (Sunucu + Jüri)

- Eda Ece

- Melis Sezen

- Alican Yücesoy

- Doğu Demirkol

MASKE KİMSİN SEN GLADYATÖR KİMDİR?

Maskesini çıkartan ikinci yarışmacı Gladyatör oldu. Gladyatör "Hazer Amani" 'dir. Maskeyi ilk çıkartan Gözcü idi. Gözcü "Ümit Karan" 'dır.

HAZER AMANİ KİMDİR?

Hazer Amani (d. 16 Kasım 1977, Ankara), Türk aşçı ve sunucudur. 2018 yılında, TV8 kanalında yayınlanan Masterchef Türkiye programında jüri üyeliği yaptı.

Annesi Türk, babası İranlıdır. Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile evliydi.

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