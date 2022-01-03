Maske Kimsin Sen Gladyatör kimdir? Gladyatör maskesinin altındaki ünlü oyuncu kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen gladyatör ismi nedir?
Maske Kimsin Sen maskesini çıkartan ikinci ünlü belli oldu. Bunun ardından izleyiciler, Maske Kimsin Sen Gladyatör kimdir? Gladyatör maskesinin altındaki ünlü oyuncu kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen Gladyatör ismi nedir? İşte detaylar...
Maskesini ikinci çıkartan yarışmacı Gladyatör oldu. Peki, Maske Kimsin Sen Gladyatör kimdir? Gladyatör maskesinin altındaki ünlü oyuncu kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen Gladyatör ismi nedir?
Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.
- Unicorn - TBA
- Gözcü - TBA
- Geyik - TBA
- Tavuskuşu - TBA
- Aslan - TBA
- Ejderha - TBA
- Ayna - TBA
- Şövalye - TBA
- Dinozor - TBA
- Ağaç - TBA
- İskelet - TBA
- Kuzgun - TBA
- Ördek - TBA
- Gladyatör - TBA
- Tansel Öngel (Sunucu + Jüri)
- Eda Ece
- Melis Sezen
- Alican Yücesoy
- Doğu Demirkol
Maskesini çıkartan ikinci yarışmacı Gladyatör oldu. Gladyatör "Hazer Amani" 'dir. Maskeyi ilk çıkartan Gözcü idi. Gözcü "Ümit Karan" 'dır.
Hazer Amani (d. 16 Kasım 1977, Ankara), Türk aşçı ve sunucudur. 2018 yılında, TV8 kanalında yayınlanan Masterchef Türkiye programında jüri üyeliği yaptı.
Annesi Türk, babası İranlıdır. Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile evliydi.
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