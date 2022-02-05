Maske Kimsin Sen Geyik kimdir? Geyik maskesinin altındaki ünlü kimdir, açıklandı mı, tahminleri kim? Maske Kimsin Sen Geyik gerçek ismi nedir?
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Maske Kimsin Sen maskenin altındaki ünlüler merak ediliyor. Merak edilen isimlerden biri de Geyik oldu. Peki, Maske Kimsin Sen Geyik kimdir? Geyik maskesinin altındaki ünlü oyuncu kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen Geyik gerçek ismi nedir?
Maske Kimsin Sen Geyik beğenilen performansıyla kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Maske Kimsin Sen Geyik kimdir? Geyik maskesinin altındaki ünlü oyuncu kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen Geyik gerçek ismi nedir? Maske Kimsin Sen Geyik maskesini çıkarttı mı? Maske Kimsin Sen Geyik kimdir, kaç yaşında, nereli? Maske Kimsin Sen Geyik hangi ünlü çıktı?
Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.
Unicorn - TBA
Gözcü - TBA (Ümit Karan)
Geyik - TBA
Tavuskuşu - TBA
Aslan - TBA
Ejderha - TBA
Ayna - TBA
Şövalye - TBA
Dinozor - TBA
Ağaç - TBA (Derya Baykal)
İskelet - TBA
Kuzgun - TBA
Ördek - TBA
Gladyatör - TBA (Hazer Amani)
- Tansel Öngel (Sunucu + Jüri)
- Eda Ece
- Melis Sezen
- Alican Yücesoy
- Doğu Demirkol
Maske Kimsin Sen'de Geyik'in performansı oldukça beğeni toplamıştı. Henüz Geyik maskesini çıkartmadı. Haliyle kim olduğu henüz bilinmiyor. Buna ek olarak şuana kadar 3 isim açıklandı.
Geyik maskesinin altında kim var izleyiciler ve jüriler tarafından yapılan tahminler aşağıdaki gibidir:
- - Burcu Özberk
İzleyicilere göre Geyik maskesinin altında ünlü oyuncu "Burcu Özberk" vardır. Fakat gerçekte henüz belli olmadı.
Maskenin altındaki ünlüler isimleri şöyle:
- Gözcü - TBA (Ümit Karan - 1. bölümde açıklanan isim oluyor.)
- Gladyatör - TBA (Hazer Amani - 2. bölümde açıklanan isim oluyor.)
- Ağaç - TBA (Derya Baykal - 3. bölümde açıklanan isim oluyor.)
- İskelet - TBA (Keremcem - 4. bölümde açıklanan isim.)
- Şövalye - TBA (Ender Saraç - 5. bölümde açıklanan isim)
Açıklandığı zaman diğerlerini de gireceğiz. Henüz Geyik kimdir belli olmadı.