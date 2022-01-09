Maske Kimsin Sen Geyik kimdir? Geyik maskesinin altındaki ünlü kimdir, açıklandı mı, tahminleri kim? Maske Kimsin Sen Geyik gerçek ismi nedir?

Maske Kimsin Sen Geyik beğenilen performansıyla kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Maske Kimsin Sen Geyik kimdir? Geyik maskesinin altındaki ünlü oyuncu kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen Geyik gerçek ismi nedir? Maske Kimsin Sen Geyik maskesini çıkarttı mı? Maske Kimsin Sen Geyik kimdir, kaç yaşında, nereli? Maske Kimsin Sen Geyik hangi ünlü çıktı?

MASKE KİMSİN SEN JÜRİLERİ KİMLERDİR?

Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.

MASKE KİMSİN SEN YARIŞMACILARI KİMLER?

Unicorn - TBA

Gözcü - TBA (Ümit Karan)

Geyik - TBA

Tavuskuşu - TBA

Aslan - TBA

Ejderha - TBA

Ayna - TBA

Şövalye - TBA

Dinozor - TBA

Ağaç - TBA (Derya Baykal)

İskelet - TBA

Kuzgun - TBA

Ördek - TBA

Gladyatör - TBA (Hazer Amani)

MASKE KİMSİN SEN JÜRİLERİ İSİMLERİ

- Tansel Öngel (Sunucu + Jüri)

- Eda Ece

- Melis Sezen

- Alican Yücesoy

- Doğu Demirkol

MASKE KİMSİN SEN GEYİK KİM ÇIKTI, HANGİ ÜNLÜ ÇIKTI?

Maske Kimsin Sen'de Geyik'in performansı oldukça beğeni toplamıştı. Henüz Geyik maskesini çıkartmadı. Haliyle kim olduğu henüz bilinmiyor. Buna ek olarak şuana kadar 3 isim açıklandı.

Geyik maskesinin altında kim var izleyiciler ve jüriler tarafından yapılan tahminler aşağıdaki gibidir:

- Burcu Özberk

İzleyicilere göre Geyik maskesinin altında ünlü oyuncu "Burcu Özberk" vardır. Fakat gerçekte henüz belli olmadı.

Maskenin altındaki ünlüler isimleri şöyle:

Gözcü (Ümit Karan)

Gladyatör (Hazer Amani)

Ağaç (Derya Baykal)

Açıklandığı zaman diğerlerini de gireceğiz. Henüz Geyik kimdir belli olmadı.

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