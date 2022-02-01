Maske Kimsin Sen Final Yapıyor

Gazeteci Birsen Altuntaş, FOX TV'nin son aylarda tartışma konusu olan Maske Kimsin Sen adlı programının yayından kaldırılacağını yazdı. Ünlü gazeteci, yarışmanın 9. bölümde final yapacağı belirtildi.

Yarışmayla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de genelge yayınlanmış ve toplumun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı ve bunların yıkıcı etkilerini bertaraf etmek için gerekli adımların atılacağı belirtilmişti. Deniz Tansel Öngel'in sunduğu programda; Eda Ece, Alican Yücesoy, Melis Sezen ve Doğu Demirkol dedektif olarak görev alıyordu.