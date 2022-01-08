Maske Kimsin Sen Ejderha kimdir? Ejderha maskesinin altındaki ünlü kimdir, açıklandı mı, tahminleri kim? Maske Kimsin Sen Ejderha gerçek ismi nedir?
Maske Kimsin Sen maskenin altındaki ünlüler merak ediliyor. Merak edilen isimlerden biri de Ejderha oldu. Peki, Maske Kimsin Sen Ejderha kimdir? Ejderha maskesinin altındaki ünlü oyuncu kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen Ejderha gerçek ismi nedir?
Maske Kimsin Sen Ejderha beğenilen performansıyla kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Maske Kimsin Sen Ejderha kimdir? Ejderha maskesinin altındaki ünlü oyuncu kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen Ejderha gerçek ismi nedir? Maske Kimsin Sen Ejderha maskesini çıkarttı mı? Maske Kimsin Sen Ejderha kimdir, kaç yaşında, nereli? Maske Kimsin Sen Ejderha hangi ünlü çıktı?
Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.
Unicorn - TBA
Gözcü - TBA
Geyik - TBA
Tavuskuşu - TBA
Aslan - TBA
Ejderha - TBA
Ayna - TBA
Şövalye - TBA
Dinozor - TBA
Ağaç - TBA
İskelet - TBA
Kuzgun - TBA
Ördek - TBA
Gladyatör - TBA
- Tansel Öngel (Sunucu + Jüri)
- Eda Ece
- Melis Sezen
- Alican Yücesoy
- Doğu Demirkol
Maske Kimsin Sen'de Ejderha'nın performansı oldukça beğeni toplamıştı. Henüz Ejderha maskesini çıkartmadı. Haliyle kim olduğu henüz bilinmiyor. Buna ek olarak şuana kadar 2 isim açıklandı.
Ejderha maskesinin altında kim var izleyiciler ve jüriler tarafından yapılan tahminler aşağıdaki gibidir:
- Buğra Gürsoy (Melis Sezen ve Doğu Demirkol'un tahminleri)
- Kıvanç Tatlıtuğ
- Cemal Hünal (Eda Ece ve Alican Yücesoy'un tahmini)
Maskenin altındaki ünlüler isimleri şöyle:
- Gözcü (Ümit Karan)
- Gladyatör (Hazer Amani)
Açıklandığı zaman diğerlerini de gireceğiz. Henüz Ejderha kimdir belli olmadı.
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