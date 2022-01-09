Maske Kimsin Sen'de Aslan kim? Aslan maskesinin altındaki ünlü açıklandı mı? Maske Kimsin Sen Aslan gerçek ismi!
FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Maske Kimsin Sen yarışma programında maskelerin altında hangi ünlülerin olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Merak edilen karakterlerden biri de Aslan oldu. Peki, Maske Kimsin Sen'de Aslan kim? Aslan maskesinin altındaki ünlü oyuncu kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen Aslan gerçek ismi nedir?
Maske Kimsin Sen'de Aslan kim? Aslan maskesinin altındaki ünlü açıklandı mı? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Tansel Öngel'in sunuculuğunu yaptığı, jüride ise Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışmada Aslan maskesinin kim olduğu araştırılıyor.
The Masked Singer" adıyla tüm dünyada fenomen olan sıra dışı yarışma programında; kendi alanlarında ünlü isimler farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor, jüri üyeleri, stüdyodaki ve ekran başındaki seyirciler yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar.
- Tansel Öngel (Sunucu + Jüri)
- Eda Ece
- Melis Sezen
- Alican Yücesoy
- Doğu Demirkol
Maske Kimsin Sen'de Aslan'ın performansı oldukça beğeni toplamıştı. Henüz Aslan maskesini çıkartmadı. Haliyle kim olduğu henüz bilinmiyor. Buna ek olarak şu ana kadar 3 isim açıklandı.
Aslan maskesinin altında kim var izleyiciler tarafından yapılan tahminler aşağıdaki gibidir:
- İrem Derici
- Danla Bilic
- Özge Borak
Maskenin altındaki ünlüler isimleri şöyle:
- Gözcü (Ümit Karan)
- Gladyatör (Hazer Amani)
Açıklandığı zaman diğerlerini de gireceğiz. Henüz Aslan kimdir belli olmadı.
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