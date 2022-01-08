Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in, jüriliğini Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un, müzik direktörlüğünü ise Metin Özülkü'nün yaptığı yarışma programıdır. Maske Kimsin Sen canlı izle! Fox TV Maske Kimsin Sen 3. bölüm canlı izle! 8 Ocak Maske Kimsin Sen yeni bölüm canlı izleme linki!

MASKE KİMSİN SEN JÜRİLERİ KİMDİR?

Eda Ece

Melis Sezen

Alican Yücesoy

Doğu Demirkol

Tansel Öngel (Jüri+Sunucu)

MASKE KİMSİN SEN NE ZAMAN?

Maske Kimsin Sen her hafta Cumartesi ve Pazar günleri saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanacaktır.

Maske Kimsin Sen bugün 8 Ocak Cumartesi saat 20:00 'da 3. bölümü ile ekranlara gelecek.

MASKE KİMSİN SEN CANLI İZLE!

MASKE KİMSİN SEN FORMATI NASILDIR?

Kendi alanlarında ünlü isimler, farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini sahnede ve sahne dışında gizli tutarak kendi sesiyle ikili ya da üçlü düellolar şeklinde birbirleriyle yarışarak şarkı söylüyor. Jüri üyeleriyle birlikte ekran başındaki izleyiciler ve gizlilik sözleşmesi imzalanan stüdyodaki seyirciler, yarışmacı için hazırlanan videoda verilen 3 doğru 1 yanlış olan ipucu paketi ve jüri üyelerinden sadece birinin soracağı soruya yarışmacının sesi bozularak vereceği cevap ile onun kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar. Düellolar sonunda gösterdiği performansla stüdyodaki seyircilerden en az oyu alan yarışmacı, ilk önce potaya kalıyor. Son olarak potaya kalan yarışmacılar arasında yeniden yapılan oylama sonucu en az oyu alan yarışmacı, maskesini çıkarıp bu sefer şarkısını maskesiz bir şekilde söyleyerek yarışmaya veda ediyor.

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