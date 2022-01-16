Ekranların sevilen programı Maske Kimsin Sen ne zaman hangi günler yayınlanıyor merak edildi. Maske Kimsin Sen bugün yok mu? Maske Kimsin Sen ne zaman başlayacak? Maske Kimsin Sen neden yok? İşte tüm detaylar...

Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in, jüriliğini Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un, müzik direktörlüğünü ise Metin Özülkü'nün yaptığı yarışma programıdır. Maske Kimsin Sen bugün yok mu? Maske Kimsin Sen ne zaman başlayacak? Maske Kimsin Sen neden yok? Detaylar haberimizde...

MASKE KİMSİN SEN BUGÜN YOK MU?

Maske Kimsin Sen programı bugün yok. Yerine FOX TV ekranlarında Elkızı dizisi yayınlanacak.

MASKE KİMSİN SEN NEDEN YOK?

Maske Kimsin Sen yeni bölümleriyle artık sadece Cumartesi akşamları FOX TV ekranlarında yer alacak. Pazar akşamları Elkızı dizisi yayınlanacak. Bu nedenle artık Pazar günleri Maske Kimsin Sen? yarışma programı FOX TV ekranlarında yayınlanmayacak.

MASKE KİMSİN SEN JÜRİLERİ KİMLERDİR?

Eda Ece

Melis Sezen

Alican Yücesoy

Doğu Demirkol

Tansel Öngel (Jüri+Sunucu)

MASKE KİMSİN SEN KONUSU NE? FORMATI NASIL?

Kendi alanlarında ünlü isimler, farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini sahnede ve sahne dışında gizli tutarak kendi sesiyle ikili ya da üçlü düellolar şeklinde birbirleriyle yarışarak şarkı söylüyor. Jüri üyeleriyle birlikte ekran başındaki izleyiciler ve gizlilik sözleşmesi imzalanan stüdyodaki seyirciler, yarışmacı için hazırlanan videoda verilen 3 doğru 1 yanlış olan ipucu paketi ve jüri üyelerinden sadece birinin soracağı soruya yarışmacının sesi bozularak vereceği cevap ile onun kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar. Düellolar sonunda gösterdiği performansla stüdyodaki seyircilerden en az oyu alan yarışmacı önce potaya kalıyor. Son olarak potaya kalan yarışmacılar arasında yeniden yapılan oylama sonucu en az oyu alan yarışmacı, maskesini çıkarıp bu sefer şarkısını maskesiz bir şekilde söyleyerek yarışmaya veda ediyor.

MASKE KİMSİN SEN YARIŞMACILARI KİMLERDİR?

Gözcü (Ümit Karan)

Aslan

Şövalye

Dinozor

Ağaç

Ejderha

Tavuskuşu

Geyik

Kuzgun

Ördek

İskelet

Ayna

Gladyatör (Hazer Amani)

MASKE KİMSİN SEN ÜNLÜLERİ KİMLER?

Şuana kadar sadece Gözcü ve Gladyatör'ün kim olduğu açıklandı. Buna göre Gözcü (Ümit Karan) ve Gladyatör (Hazer Amani) oldu.

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