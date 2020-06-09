Maserati Ghibli Hybrid Ekim'de Türkiye'de! Tarihinde 105 yılı geride bırakan Maserati, Avv.

Tarihinde 105 yılı geride bırakan Maserati, Avv. Giovanni Agnelli Fabrikası'nda 100 bin adetten fazla ürettiği Ghibli'nin hibrit versiyonunu hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Maserati'nin modernizasyon yatırımının meyvelerinden olan çevreci Ghibli, aynı zamanda markanın ürettiği ilk hibrit motorlu otomobil olmasıyla da önem taşıyor. Ghibli Hybrid, Maserati'nin Türkiye'deki tek temsilcisi olan Fer-Mas aracılığıyla Ekim ayında Maserati tutkunlarıyla buluşacak.