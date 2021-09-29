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Masal İstanbul Festivali'nin açılışı yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek - Haberler | Genel

- Masal İstanbul Festivali'nin açılışı yapıldı Küçükçekmece'de ikincisi düzenlenen Masal İstanbul Festivali, "Suyla Gelen Masallar" temasıyla Osmanlı Kibrit Fabrikası'nda başladı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - - Masal İstanbul Festivali'nin açılışı yapıldı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de ikincisi düzenlenen Masal İstanbul Festivali, "Suyla Gelen Masallar" temasıyla Osmanlı Kibrit Fabrikası'nda başladı. Festivalin ilk gününde sahne alan Ezginin Günlüğü sevilen eserlerini seslendirdi.

Küçükçekmece Belediyesi, Seiba Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi ile birlikte masal festivali düzenledi. "Suyla Gelen Masallar" temasıyla ikincisi gerçekleştirilen festivalin açılışı Osmanlı Kibrit Fabrikası olarak bilinen tarihi mekan Kibrithane'de gerçekleştirildi. Türk, Alman, Macar ve Filistinli alanında uzman masal anlatıcılarının masal anlatımıyla açılışı yapılan festival, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin hikaye anlatıcılarına plaket takdim etmesiyle devam edip Ezginin Günlüğü konseriyle sona erdi.

"Küçükçekmece'de eksik olan sanattı, onu tamamlamaya çalışıyoruz"

Festivale gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyleyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Bu, geleneksel hale gelecek olan bir masal festivali. Biz kendi süremiz içerisinde bunu devam ettireceğiz. Geleneksel masal festivali haline getirmeyi planladığımız bir şey. Masal bizim kültürümüzde de çok önemli bir yer tutuyor. Sanatın çok önemli bir parçası. Seçim çalışmalarında Küçükçekmece Belediyesi ile ilgili daha önce tespit etmiş olduğum bir eksikliği tamamlamaya çalışıyorum. Küçükçekmece'de eksik olan kültürdü, sanattı, edebiyattı; masal da bunlardan bir tanesi. Masalla beraber bunu taçlandırmaya çalışıyoruz. Masal kamyonumuz var. Bu, bizim mahallelerimizi geziyor. Çocuklarımızın ayağına gidiyor ve onlara profesyonel masal anlatıcılarıyla birlikte hikayeler anlatıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Değişik mekanlarda beş gün boyunca masal anlatılacak"

Masal festivalinin çocuklara, kadınlara, herkese hitap ettiğini vurgulayan Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve Masal İstanbul Festival Yönetmeni olan Güney Özkılınç, "Festivali çok değişik mekanlarda yapıyoruz. Örneğin masal bisikleti kadınlarla buluşacak, kadınlara masal götürecek. Masal kamyonu çocuklara, yoksul mahallelerdeki çocuklara masalı taşıyacak. Kültür merkezlerimizde değişik mekanlarda beş gün boyunca masal anlatılacak. İnsanların tepkisi iyi, örneğin bugünkü açılışa Tekirdağ'dan, Edirne'den katılımlar olduğunu duydum" şeklinde konuştu.

"Nehirlerin birbirine kavuşup denize ulaşması gibi biz de birbirimize kavuşalım istedik"

Bu seneki festivalin teması olarak suyu neden seçtiklerini anlatan Hikaye Anlatıcısı Nazlı Çevik Azazi, "Su elementini özellikle masallarımızda işlemek istedik. Dünyanın birçok kadim masal geleneğinde su elementi çok fazla ön planda. Bu sene özellikle suyu seçmemizin sebebi, uzun zamandır korona sebebiyle herkes kendi küçük hücresine kapanmak zorunda kaldı ve birbirimizden uzakta kaldık. Geçen sene çevrimiçi yapmak zorunda kalmıştık, nehirlerin birbirine kavuşup denize ulaşması gibi biz de istedik ki biz de birbirimize kavuşalım" ifadelerine yer verdi.

Anasınıfı öğretmeni ve şair olan Fatoş Asya Akbay ise, "Sadece çocukların sevdiği bir tür değil masal. Bizim de içine girip kaybolduğumuz, kaybolmak istediğimiz bir tür. Masallarımız eskiden beri gelen ve bizi iyiliğe güzelliğe inandıran bir tür. Ben dedemden, ninemden duyduğum masalları hep hatırlıyorum, unutmuyorum" dedi.

İlçenin çeşitli noktalarında sürecek festival, 3 Ekim'de Sanat İstanbul Gösteri Merkezi bahçesinde düzenlenecek kapanış pikniği ile sona erecek.

Masal İstanbul Festivali'nin açılışı yapıldı

Masal İstanbul Festivali'nin açılışı yapıldı

Masal İstanbul Festivali'nin açılışı yapıldı

Masal İstanbul Festivali'nin açılışı yapıldı
İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek - Son Dakika Haberleri
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