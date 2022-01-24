Masai Mara'da evcil ve vahşi hayvanlar bir arada yaşam mücadelesi veriyor
Masai Mara Ulusal Parkı'ndan genel görüntüler Otlayan hayvanlar Aslan Çoban ve koyun sürüsü Dişi aslan Keçi ve koyun sürüsü ile zebra, öküz başlı antilop ve antiloplar bir arada İnek sürüsü Filler Kenya'nın güneybatısındaki Masai Mara Ulusal Parkı'nın hemen yanında geleneksel bir Masai köyü...
Masai Mara Ulusal Parkı'ndan genel görüntüler
Otlayan hayvanlar
Aslan
Çoban ve koyun sürüsü
Dişi aslan
Keçi ve koyun sürüsü ile zebra, öküz başlı antilop ve antiloplar bir arada
İnek sürüsü
Filler Kenya'nın güneybatısındaki Masai Mara Ulusal Parkı'nın hemen yanında geleneksel bir Masai köyü olan Olboma Manyatta sakinleri, vahşi yaşamla iç içe bir hayat sürdürüyor. Köydeki koyun ve inek sürüleri, antilop göçü sırasında onları takip eden yırtıcı hayvan tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Sürüye eşlik eden çobanlar, aslan, leopar, sırtlan, çita gibi yırtıcı hayvanlara karşı hayvanlarını korumak için olağanüstü dikkat gösteriyor.