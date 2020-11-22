Masa ve sandalyelerin kaldırıldığı AVM'de, yerde yemek yediler
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Masa ve sandalyelerin kaldırıldığı AVM'de, yerde yemek yediler

22.11.2020 18:52 | Son Güncelleme: 22.11.2020 19:20

İzmir'de, masa ve sandalyelerin kaldırıldığı alışveriş merkezindeki yemek katında restoranlardan yiyecek alanların, yerlere ve kenarlıklara oturarak, yediği görüldü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İzmir'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, masa ve sandalyelerin kaldırıldığı alışveriş merkezindeki yemek katında restoranlardan yiyecek alanlar, yere oturarak yedi. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Masa ve sandalyelerin kaldırıldığı AVM'de, yerde yemek yediler

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeyle lokanta, kafe ve restoran gibi yeme içme yerlerinden masa ve sandalyeler kaldırılırken, paket servis ya da 'gel- al' hizmetine geçildi. İzmir'de, masa ve sandalyelerin kaldırıldığı alışveriş merkezindeki yemek katında restoranlardan yiyecek alanların, yerlere ve kenarlıklara oturarak, yediği görüldü. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Masa ve sandalyelerin kaldırıldığı AVM'de, yerde yemek yediler
Masa ve sandalyelerin kaldırıldığı AVM'de, yerde yemek yediler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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