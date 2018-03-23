Masa Tenisi Müsabakaları

Lüleburgaz ilçesinde, "Okullararası Küçükler Masa Tenisi İl Birinciliği" müsabakaları yapıldı.

Lüleburgaz Sokollu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen müsabakalarda erkeklerde şampiyonluğa Lüleburgaz Ortaokulu, kızlarda ise Emrullah Efendi Ortaokulu ulaştı.

Lüleburgaz Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Cihan Erdem, müsabakaların ardından yaptığı açıklamada, mücadele eden tüm ekipleri tebrik etti.

Sporun güzel yönlerini gördükleri müsabakalar izlediklerini belirten Erdem, derece yapan okulların Türkiye Şampiyonası yarı finallerine katılacağını ifade etti.

Tüm sporcular ile gurur duyduklarını dile getiren Erdem, sporun her branşının kendileri için önemli olduğunu kaydetti.