Masa başında çalışanların yakalandığı hastalıklar! Masa başı hastalıkları! Ofis çalışanlarının meslek hastalıkları

Teknolojinin gelişmesiyle dijitalleşmeye doğru adımlar atılmaya da devam ediyor. Bu eksende internet dünyasına sunulan pek çok iş ve halka sunulan hizmetler, bilgisayar başında yapılmakta. Bu meslek gruplarında yer alan çalışanlar masa başında vücutlarının zarar görmemesi için pek çok konuya dair araştırma yapmakta. Masa başında çalışanların yakalandığı hastalıklar nelerdir? İşte, Masa başı hastalıkları! Ofis çalışanlarının meslek hastalıkları!

Masa başında çalışanların yakalandığı hastalıklar sık sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Masa başında çalışanlar için dikkat edilmesi gereken bazı kurallar bulunmakta. Bu basit çözümler kişinin odaklanma kapasitesini artırmaktadır. Çoğu zaman insanlar çalıştıkları yerden memnun olmazlar ama belki de şanslı olanlardan birisiniz. Olabilecek en iyi ofis ortamında çalışabilir ve birlikte çalıştığınız seçkin bir çalışan ekibine sahip olabilirsiniz. Ancak bu durumda bile sizi zorlayabilecek bazı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Masa başında çalışanların yakalandığı hastalıkları derlediğimiz bu yazımızda, uygulayabileceğiniz basit çözümleri de sizlere sunacağız. İşte, masa başı hastalıkları! Ofis çalışanlarının meslek hastalıkları!

MASA BAŞI HASTALIKLARI

En sık görülen mesleki kas iskelet sistemi hastalıkları boyun ağrısı, miyofasial ağrı sendromu, dirsek ve el bileğinde sinir sıkışması (karpal tünel sendromu), tenisçi ve golfçü dirseği, omuz ekleminde kas sıkışması, tendinit ve bursit gibi vücudun üst tarafını ilgilendiren hastalıklardır.

MASA BAŞINDA ÇALIŞANLARIN YAKALANDIĞI HASTALIKLAR

Tüm çalışanların işlerinde zaman zaman yaşadığı bazı yaygın hastalıklar ve durumlar vardır. Bunlardan bazıları grip, mide gribi ve alerji gibi hastalıkları içerir. Diğer durumlar baş ağrısı ve sırt ağrısı olabilir.

Ofis çalışanlarının işlerinde uğraşmak zorunda kalabilecekleri en yaygın rahatsızlıklardan bazıları şunlardır:

Grip

Kötü bir grip vakası, ofis ortamında orman yangını gibi yayılabilir. Ve bu gerçekleştiğinde, hem yöneticiler hem de patronlar üretkenlik de bir düşüş görülmekte.

Virüs zaten aşırı derecede bulaşıcıdır, yalnızca dolaşan hava ve dolu bir ofis tarafından daha da kötüleşir. Kişiden kişiye temas yoluyla yayılabilirken, dolaylı temas da kişiye grip bulaştırabilir.

Bu mikroplar en belirgin yerlerde gizlenir. Kapı kolları, musluklar, bilgisayar ekipmanı ve sayısız diğer eşya virüsü barındırıyor olabilir. Ancak onlar da en az beklenen alanlardadır ve hayatta kalabilmek için onlarla etkileşiminizi ararlar.

İş yerinizdeki birçok yüzey bu mikropları barındırır; klavyenizden ve telefonunuzdan masanızın çekmece kollarına ve masanızın üst yüzeyine kadar. Hastalanmayı daha da önlemek için bu yüzeyleri düzenli olarak dekontamine etmek için dezenfekte edici mendilleri elinizde bulundurmak isteyebilirsiniz.

Mide gribi

Mide gribi, yaygın adıdır ve çoğu insan bunu bilir, ancak tanınız Gastroenterit olacaktır.

Gastroenterit, mide ve bağırsaklarınızda iltihaplanmaya neden olan bakteriyel bir enfeksiyondur. Gripte olduğu gibi, mide gribi de oldukça bulaşıcıdır ancak yayılması için ortak hava gerekir. Mide gribi, bir kişiyi küçük, kontamine parçacıkları soluyarak ve enfekte yüzeylere dokunarak enfekte edebilir. Bu hastalıktan korunmanın en iyi yollarından biri, banyoya her gittiğinizde ve binanıza girip çıkarken ellerinizi yıkamaktır.

Alerjiler

Alerjiler özellikle bahar aylarında iş yerinde yaygın olan hastalıklardandır.

Bu alerjiler bir kez geldiğinde, bir işçinin üretkenliği düşebilir. Birçoğunun onaylayabileceği gibi, bu burun tıkanıklığı ve yorgunluk sizi rahatsız ederken işe odaklanmak zordur.

İşteki başarınıza ve mevsimsel alerjilerinize yardımcı olmak için pencereleri kapalı tutun ve havayı temizlemeye yardımcı olması için hava temizleme sistemini açmanız gerekebilir. Alerjenler sistemin filtrelerinde sıkışıp kalır ve onları uzak tutmaya yardımcı olur.

Baş ağrısı

Baş ağrıları hepimizi etkiler ve ofiste en sık görülen durumlardan biridir. Bu baş ağrıları genellikle bilgisayar karşısında uzun süre gözlerinizi yormaktan kaynaklanır ve kötü duruş nedeniyle daha da kötüleşebilir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Gözlerinizdeki yükü azaltmak için bilgisayar ekranınız için bir mavi ışık filtresi taktırmak işinizi kolaylaştırabilir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Sırt ağrıları

Kaslarınız ve tendonlarınız dahil olmak üzere iskelet yapınızın tümü vücudunuzu desteklemeye yardımcı olur. Uzun süre oturmak, kalçalarınıza ve sırtınıza ekstra baskı uygular.

Masanızın ve sandalyenizin yüksekliğine bağlı olarak, farkında bile olmadan omuzlarınızı yukarı itiyor ve buruşturuyor olabilirsiniz. İş yerinde duruşu iyileştirmek amacıyla ayakta çalışmak trend bile oldu. Ayakta duran bir masayı kullanamıyorsanız, iş günü boyunca ara sıra molalar ve esnemeler yardımcı olabilir.

Ofisinizde bulunan başka rahatsızlıklar ve hastalıklar var, ancak bunlar en yaygın olanlarıdır. Hem sizin hem de diğer ofis çalışanlarının verimliliğini artırmaya yardımcı olmak için bu rahatsızlıkları önlemek için harekete geçmek akıllıca olacaktır.

Karpal Tünel Sendromu (KTS)

KTS günümüzün modern ofis çalışanı ile çok yaygın bir sorun haline geliyor.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez toplu olarak belgelenen konu, 1970'lere kadar ciddiye alınmadı. O noktaya kadar, ofis çalışanlarının işte bir günü kaçırmak için kullandıkları başka bir bahane olduğu düşünülüyordu. Masaüstü bilgisayarların ortaya çıkmasının ardından bu hastalık daha yaygın görülmeye başladı.

Tıp uzmanları, KTS'yi medyan sinir üzerindeki baskı olarak tanımlar. Bu sinir, bilekte elin bölümlerine duygu ve hareket etmeyi sağlar. El ve parmaklarda uyuşma, karıncalanma, halsizlik veya kas hasarına yol açabilir (en azından kör olmanıza neden olmaz). Karpal Tünel Sendromu, bir hareketin tekrar tekrar yapılmasından kaynaklanır.

Bunun için uygun eldivenler satılmaktadır.

Göz yorgunluğu

Hesap çizelgelerine saatlerce bakmak zorunda kalanlarımız, bir noktada sayıların gözlerimizde delikler açtığını kesinlikle hissetmiş olacaklardır. Uzun süre bilgisayar ekranına bakmak bulanık ve aşırı hassas gözlere, çok sulu veya çok kuru gözlere, baş ağrısına veya boyun ağrısına neden olabilir.

Nasıl önlenir?

Bilgisayarınızda göz yorgunluğunu önlemek için yazı tipi boyutunu büyütün, böylece gözlerinizi kısmanıza gerek kalmaz. Ayrıca bilgisayar ekranından uzaklara bakarak sık sık gözlerinizi dinlendirmelisiniz.