MAS toplantısında "Geçmişin gücü ile mükemmel gelecek" konuşuldu

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi tarafından "Retrofütürizm" ana teması ile bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilen Mükemmelliği Arayış Sempozyumu'nun (MAS), açılış toplantısında alanında uzman katılımcılar bir araya geldi.

Toplantının açılışında konuşan KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Senem Kılıç, Retrofütürizm teması ve "Geçmişin gücü ile mükemmel gelecek" ana fikri ile birlikte ufuk açıcı bir sempozyuma daha imza attıklarını ifade etti. Toplam kalite yönetiminin her geçen gün kendini yenileyen ve geliştiren bir olgu olduğuna dikkat çeken Senem Kılıç, "Ülkemizdeki kurumların üretim ve hizmetlerinin gelişmesi ve bireylerin ise yaşam kalitesinin artması için çalışıyoruz. Bir sivil toplum örgütü olarak verdiğimiz eğitimler ile ulusal kalite sayesinde oluşturduğumuz sivil insiyatifimiz ve yerel kalite ödülleriyle ülke ekonomisinin gelişmesi adına verdiğimiz katkılardan gurur duyuyoruz. Ülkemizin geleceğini oluşturanların yeni nesil olduğu bilinciyle bundan 8 yıl önce GençKal gönüllü hareketini kurduk. GençKal her geçen yıl gönüllülerle artan bir güçle kendini kanıtlayan bir sivil toplum kuruluşu haline geldi. Bu geçmişin gücü ile mükemmel gelecek temasında anlatmak istediğimiz gibi değiştiremeyeceğimiz bir geçmiş geride dururken biçimlendirebileceğimiz bir gelecek önümüzde bekliyor. Bugün söyleyeceğimiz her şey geleceğimizi biçimlendirecek ön önemli etkiyi oluşturacaktır. Geleceği şekillendirmek için neler yapmalıyız. KalDer bir STK olarak kaynağı sadece kurumlar ve kuruluşlar ile oluşan kalite gönüllülerinin değerli katkılarıyla hizmet üretiyor. Buradan tüm süreçlerin içinde yer alan herkese bu sempozyumun hazırlanmasındaki katkılarından ötürü teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Her şey mükemmel bir gelecek için"

Mükemmellik kültürünü bir yaşam biçimine dönüştürmek için çalıştıklarını söyleyen Türkiye KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Görgün Özdemir, bunun için KalDer İzmir Şubesi'nin 20 yıldır yaşama geçirdiği sempozyumların büyük önem taşıdığını ifade etti. Görgün Özdemir, "Sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesinin yayılımı firmaların da rekabet gücünü artıracaktır. MAS ise bu çabaların önemli bir parçasıdır. Dünya ve insanlık sürekli bir gelişim ve döngü içerisinde. Geçmişteki gelişmelerin bize getirdiği sonuçları bugün hepimiz yaşıyoruz. Çağımızda çevresel sosyal, siyasi ve ekonomik sorunlar birbirine geçmiş durumda. Kanaatimce insanlığın önündeki en önemli sınav da mükemmel geleceğe nasıl ulaşacağımıza ilişkin cevapları bulmak olacak. Yaşadığımız dönemi insanlığın bir sıçrama tahtası yapabilmemiz için ortak akıl ve karar almanın önemi de bir kez daha anlaşılıyor. Geçmişin gücü bize önemli bir rehber olacak ve geleceğe ışık tutacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Gelecek, geçmişte saklıdır"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yaptığı konuşmada, mükemmelliğin ulaşılması zor fakat çok önemli bir hedef olduğuna dikkat çekti; mükemmellik yolculuğunun, hedefe ulaşmak kadar değerli olduğunu dile getirdi. Bu yıl seçilen Retrofütürizm temasının çok kıymetli ve düşündürücü bir başlık olduğunu kaydeden Soyer sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kaynakları en doğru şekilde nasıl kullanırız. Bugün aldığımız kararlar geleceği nasıl etkiler gibi sorular soruyoruz. Bizler bir karar almadan önce konunun uzmanlarının görüşlerini de alıyoruz. İzmir, 8 bin 500 yıllık geçmişiyle bu coğrafyanın doğal başkenti oldu. İzmir'in demokrasi ve özgürlükler kenti olması da geçmişindeki bu köklü mirastan kaynaklanıyor. Geleceğe yön verebilmenin yolu geçmişi iyi anlamaktan geçiyor. Günümüzde buna veri yönetimi deniyor. Her alanda veri kullanımını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Veri yönetimi, açık kaynak olarak toplumun kullanımına da sunuluyor. Bu kaynak veriler içerisinde geleceğe dair keşfedilmeye hazır çözümler ve yorumlar da bulabiliyorsunuz. Bu kaynakların kullanımı sadece kent yönetimi için değil kendi geleceğiniz için de kullanılabilir. Dünyada New York gibi büyük kentlerin çoğu açık verileri bir portal üzerinden şeffaf bir şekilde paylaşıyor. Geçmişin içinde kapalı kalan bilgiyi gelecek için ortaya çıkarmak gerekiyor. Gelecek geçmişte saklıdır, mükemmel geleceği ise hep birlikte oluşturacağız." - İZMİR

