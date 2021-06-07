MAS sendromu nedir? Miyofasiyal Ağrı Sendromu belirtileri nelerdir?
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MAS sendromu nedir? Miyofasiyal Ağrı Sendromu belirtileri nelerdir?

MAS sendromu nedir? Miyofasiyal Ağrı Sendromu belirtileri nelerdir?
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MAS sendromu nedir? Miyofasiyal Ağrı Sendromu belirtileri nelerdir?Geçtiğimiz günlerde, Batman'da yaşayan 8 yaşındaki bir çocuk MAS sendromu nedeniyle hayatını kaybetmişti. Koronavirüse yakalanan küçük çocuk geçirdiği covid-19 sonrası kendisinde görülen Miyosafasiyal ağrı sendromu hayatını kaybetmesine neden oldu. Gündeme gelen bu olaydan sonra hastlığın ne olduğu araştırılmaya başlandı. Peki,Mas sendromu nedir? Miyofasiyal Ağrı Sendromu belirtileri nelerdir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

Geçtiğimiz günlerde,Batman'da görevli olan Dr.Şenol Kılınç ve Dr. Özlem Kılınç'ın oğulları, 8 yaşındaki çocuk MAS sendromu nedeniyle hayatını kaybetmişti. Koronavirüse yakalanan küçük çocuk geçirdiği covid-19 sonrası kendisinde görülen Miyosafasiyal ağrı sendromu hayatını kaybetmesine neden oldu. Gündeme gelen bu olaydan sonra hastalığın ne olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Mas sendromu nedir? Miyofasiyal Ağrı Sendromu belirtileri nelerdir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MAS SENDROMU NEDİR?

MAS sendromu, açılımıyla Miyofosiyal Ağrı Sendromu, sıkça rastlanan kas hastalıklarından biridir. Mas Sendromu'nda iskelet kaslarında ve diğer farklı kas gruplarında ortaya çıkan ağrı, batma, uyuşma, çekilme gibi etkilerin göründüğü veya akut travmasına bağlı olarak ortaya çıkan bir isketler, kas hastalığıdır.

MİYOFASİYAL AĞRI SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Miyosafiyal ağrı sendromunun belirtileri şöyledir;

- Farklı kas gruplarında ağrılar görülür. Boyun, sırt, bacak, kalça, bel, kol ve omuzlarda görülen şiddetli ağrılardır.

- Boyun ve sırtta görülen ağrılarla birlikte üşüme ve terleme de gözlenebilir.

-Uyuşma hissi, yorgunluk, baş dönmesi, mide bulantısı, hareket kısıtlılığı görülür.

- Ağrılarla birlikte, uyuşma, batma, sıkışma gibi belirtileri de vardır.

- Sürekli tekrar eden şiddetli ağrılar içerir. Morfin gibi ağır ağrı kesici ilaçlar ile bir miktar rahatlama sağlanır. Fakat bu ilaçlar tedavi etmez ilaç etkisi geçtiği anda yeniden ağrı başlar.

-Ağrılar bıçak saplayıcı bir ağrı etkisi gösterebilir.

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