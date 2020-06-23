Marvel's Avangers, PS5 ve Xbox Series X'e de Geliyor Square Enix sevindirici bir duyuru ile karşımıza çıktı. Marvel's Avengers, PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarında da erişilebilir olacak.

Square Enix sevindirici bir duyuru ile karşımıza çıktı. Marvel's Avengers, PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarında da erişilebilir olacak. Bunun için tek bir kuruş dahi ödemek durumunda kalmayacaksınız.

Marvel's Avengers, 2017 yılının Ocak ayı içerisinde Marvel Entertainment Youtube kanalında yayınlanan tanıtım fragmanı ile ortaya çıkmıştı. E3 2019 fuarında da ilk detaylar paylaşılmıştı. Hikaye A-Day ile başlıyor. Captain America, Iron Man, Thor, Black Widow ve Bruce Banner, San Francisco şehrindeki ikinci ofisi açmanın kutlamasını yapmaktadırlar. Ne var ki Taskmaster tarafından yapılan terörist saldırı sonrasında hem şehrin büyük bir bölümü yok olurken hem de suçlu durumuna düşen Avengers ekibi dağılma kararı alıyor.

Bu olaydan beş yıl sonra, şehir A.I.M. adı verilen bir örgüt ve eski Avangers üyelerinin kontrolü altındayken, Kamala Khan hem güçlerini hem de A.I.M. ile ilgili komployu keşfettikten sonra Avengers ekibi tekrardan bir araya getirerek A-Day hadisesinin arkasındaki gerçeği ortaya çıkartmak için harekete geçiyor.

Marvel's Avengers Yeni Nesil Konsollara da Gelecek

Crystal Dynamics tarafından geliştirilmekte olan Marvel's Avengers, 4 Eylül 2020 tarihinde PC, PlayStation 4, Stadia ve Xbox One için satışa sunulacak. Ancak oyunu PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarında oynamamanın hayallerini kuruyorsanız, şanslısınız. Square Enix, yeni nesil versiyonların bu yılın son çeyreğinde oyuncuların beğenisine sunulacağını müjdeledi.

Şimdilik herhangi bir çıkış tarihi bulunmamakla birlikte mevcut nesilde satın alanlar, ek bir ücret ödemeden yeni nesil versiyonuna geçiş yapabilecekler. Kayıt dosyalarının eksiksiz olarak taşınmasının yanı sıra, nesil geçişi sayesinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyuncuları veya Xbox One ve Xbox Series X oyuncuları birlikte oynayabilecekler.

PlayStation Blog üzerinden yapılan açıklamaya bakılırsa, PlayStation 5 versiyonu son derece kısa süren yükleme ekranı, arttırılmış çözünürlük ve görsellik, Işın İzleme teknolojisi, geliştirilmiş dokular, DualSense dokunsal geri bildirimi, uyumsal L2 ve R2 tetik tuşları, 3B ses gibi avantajlar sağlayacak. Ayrıca geliştirilmiş görsellik veya performans arasında seçim yapabileceksiniz.

PC, Stadia ve Xbox Series X ile ilgili teknik özelliklerin de daha ileri bir tarihte açıklanacağı söyleniyor.

Son olarak, 24 Haziran 2020 Çarşamba günü yani yarın TSİ 20: 00 sıralarında Marvel's Avengers için özel bir canlı yayın gerçekleştirilecek. Bu canlı yayın sırasında yeni fragmanlar, hikaye görevi ve kooperatif oynanış gösterimi yapılacak.