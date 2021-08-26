Marvel's Midnight Suns, Gamescom'da görücüye çıktı

2k Games ve Firaxis'in ikonik Marvel kahramanlarının yanı sıra XCOM tarzı dövüşte şeytani bir yüzün yer aldığı Marvel Midnight Suns, Gamescom'da gösterime girdi.

Yayıncılığını 2K Games'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Firaxis Games'in yaptığı Marvel's Midnight Suns, Gamescom 2021'de duyuruldu.

Gamescom 2021 Açılış Gecesi canlı yayını sırasında, 2K Games ve geliştirici Firaxis, Marvel Midnight Suns adlı yeni RTS süper kahraman oyunu içi heyecan verici bir video yayınladı. Fragman, yeni bir tehditle savaşmak için gizemli bir varlığı uyandıran Dr. Strange ve Ghost Rider gibi doğaüstü kahramanları içeriyor. Fragmanın sonu Wolverine, Iron Man, Captain Marvel ve Blade gibi kahramanların, şeytani bir kadın tarafından yönetilen orduya karşı savaşa gireceklerinin ön gösterimini bizlere sunuyor.

Iron Man, Wolverine, Captain America, Ghost Rider ve Blade gibi birçok kahramanlarının bulunduğu oyun için planlanan çıkış tarihi Mart 2022. Çıkış yapacağı platformlar ise PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Switch ve PC (Steam, Epic Games Store).

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MARVEL'S MIDNIGHT SUNS DUYURU FRAGMANI