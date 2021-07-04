Marvel Future Revolution Yeni Bir Fragman Aldı

Bugün Marvel Games ve Netmarble, yaklaşmakta olan AAA açık dünya mobil oyunu Marvel Future Revolution için yeni bir fragman yayınladı.

Bugün Marvel Games ve Netmarble, yaklaşmakta olan AAA açık dünya mobil oyunu için yeni bir fragman yayınladı. Bu sefer Kaptan Marvel'e ve daha özel olarak kostüm ve renk çeşitlerine bir göz atacağız.

, iOS ve Android için çok yakında ve ön kayıt zaten açık. Ayrıca dünkü büyük açıklamaya, geliştiricilerle yaptığımız röportaja ve Spider-Man'in yer aldığı ilk canlı oyuna da göz atabilirsiniz.

Oyuna aşina değilseniz, burada resmi bir açıklama ve size sunacaklarını yakalamanız için bir dizi madde işareti .

"MARVEL Future Revolution, çok sayıda Dünya'nın çoklu evrende birleşerek benzersiz bölgeler ve keşfedilecek görevlerle dolu tamamen yeni bir 'Birincil Dünya' oluşturmak için bir araya gelmesiyle başlar, örneğin ileri teknoloji New Stark Şehri, tehlikeli Hydra İmparatorluğu, vahşi ve engebeli Sakaar, ve daha fazlası. Yeni kurulan 'Omega Flight' Süper Kahraman ekibinin ajanları olarak oyuncular, bir Süper Kötü Adam saldırısına karşı savaşmak ve 'Birincil Dünya'yı' hiç bitmeyen bir dizi tehdide karşı savunmak için birlikte çalışacaklar. Captain America, Captain Marvel, Spider-Man, Black Widow, Iron Man, Doctor Strange, Star-Lord ve Storm dahil olmak üzere sekiz oynanabilir Süper Kahraman, Marvel Evreni'nden geniş bir ikonik kostüm koleksiyonuyla donatılacak. Kahraman başına seçim yapabileceğiniz 400 milyondan fazla kostüm kombinasyonundan oluşan muazzam bir seçim."

Marvel Future Revolution

Marvel Future Revolution Özellikleri

Marvel'dan İlham Alan Açık Dünya: Oyuncular kendilerini Marvel'ın ilk Açık Dünya mobil oyununa tamamen kaptırabilirler. Yüksek teknoloji ürünü New Stark City'den Hydra Empire, Xandearth, Midgardia ve Sakaar gibi benzersiz bölgelere kadar oyuncular, orijinal Marvel simgelerini, efsanevi karakterleri ve hayranların favori hikayelerine ve etkinliklerine doğrudan bağlanan saygı görevlerini keşfetmeyi bekleyebilirler.

Epik Çok Oyunculu İçerik: Oyuncular, ana hikayeyi takip eden Epik Görevlere ve alt hikayeleri deneyimlemek için açılan Yan Görevlere katılacaklar. Oyuncular ilerledikçe, Blitz, Özel Operasyon, Baskınlar ve daha fazlası dahil olmak üzere çok oyunculu içeriğin kilidi açılacak.

Kaynak: Turkmmo