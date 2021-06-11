Martaş Otomotiv Ford Otosan'ın yetkili yedek parça bayi dağıtım ağına katıldı
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Martaş Otomotiv Ford Otosan'ın yetkili yedek parça bayi dağıtım ağına katıldı

Martaş Otomotiv Ford Otosan'ın yetkili yedek parça bayi dağıtım ağına katıldı
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

Türkiye’nin en köklü otomotiv yedek parça dağıtım markalarından Martaş Otomotiv, ülke çapındaki dağıtım ağını yeni iş birlikleri ile güçlendirmeye devam ediyor.

CARMEDYA.COM – Türkiye'nin en köklü otomotiv yedek parça dağıtım markalarından Martaş Otomotiv, ülke çapındaki dağıtım ağını yeni iş birlikleri ile güçlendirmeye devam ediyor.

Şirket bu kapsamda Ford Otosan ile yaptığı anlaşmanın ardından firmanın Türkiye'deki yetkili yedek parça bayi ağına katıldı.

Söz konusu iş birliği ile Martaş Otomotiv, tarihinde bir ilki hayata geçirerek, ilk defa bir orijinal ekipman tedarikçisinden (OES) doğrudan bayilik alarak dağıtıma başlamış oldu.

Martaş Otomotiv Genel Müdürü Erdem Çarıkcı

Ford Otosan ile yapılan iş birliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Martaş Otomotiv Genel Müdürü Erdem Çarıkcı, iki firma arasındaki anlaşmanın önemine dikkat çekti. Çarıkcı "Martaş Otomotiv artık Ford Otosan'ın Türkiye'deki yetkili yedek parça bayi ağına katıldı. Dünyanın ve Türkiye'nin en büyük araç üreticilerinden Ford Otosan'ın yine ülkemizin en etkin ve yaygın satış ve dağıtım ağına sahip Martaş Otomotiv'i kendi iş ortağı seçmesiyle büyük bir sinerji oluştuğuna inanıyoruz. Otomotiv pazarı her geçen gün büyüyor, gelişiyor. Günümüz yedek parça dünyası, artan model sayıları ve buna bağlı binlerce farklı parça çeşidi ile yönetimsel olarak daha kompleks hale gelmiş durumda.  Parçaya ulaşmak için talep edilen servis zamanı günden güne azalıyor ve bu da şirketleri dağıtım ağlarını daha da güçlendirmeye yönlendiriyor. Bu birliktelik Ford Otosan ürünlerinin Martaş Otomotiv'in sahip olduğu güçlü satış ve dağıtım ağı ile ilk elden ülkemizin her noktasına en kısa zamanda ulaşmasını sağlarken, Martaş Otomotiv'e de sektör içinde yeni iş fırsatları yaratacaktır. Ford Ailesi'ne bize duydukları güven için teşekkür ederken, iş birliğinin her iki firmaya da hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Carmedya.com

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