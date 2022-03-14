Mart ayının ortasında yağan kar 230 köy yolunu ulaşıma kapattı - Haberler

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Mart ayının ortasında yağan kar 230 köy yolunu ulaşıma kapattı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Mart ayının ortasında kar yağışının etkisini sürdürdüğü Bingöl'de kent beyaza büründü, 230 köy yolu ulaşıma kapandı.

BİNGÖL (İHA) - Mart ayının ortasında kar yağışının etkisini sürdürdüğü Bingöl'de kent beyaza büründü, 230 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Bingöl genelinde kar yağışı etkili oldu. Mart ayının ortasında yağan kar ile kent tamamen beyaza büründü. Bugün eğitim ve öğretime de ara verilen kentte, belediye ekiplerince ana cadde ve mahalle aralarında karla mücadele çalışması başlatıldı.

230 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

İl genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle köylere ulaşım da zorlaştı. İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, merkeze bağlı 76, Adaklı'da 32, Genç'te 59, Karlıova'da 38, Solhan'da 23, Yayladere'de 1 ve Yedisu'da 1 köy olmak üzere toplamda 230 köye ulaşım sağlanamadığı öğrenildi.

Ekiplerin köy yollarını açmak için yoğun bir mesai harcadığı bildirildi.

(Muhammet Ali Çiftçi/İHA)

Mart ayının ortasında yağan kar 230 köy yolunu ulaşıma kapattı

Mart ayının ortasında yağan kar 230 köy yolunu ulaşıma kapattı

Mart ayının ortasında yağan kar 230 köy yolunu ulaşıma kapattı

Mart ayının ortasında yağan kar 230 köy yolunu ulaşıma kapattı

Mart ayının ortasında yağan kar 230 köy yolunu ulaşıma kapattı

Mart ayının ortasında yağan kar 230 köy yolunu ulaşıma kapattı

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İhlas Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji, Bingöl, Mart, kar, Güncel, Haberler

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