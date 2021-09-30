Marsilya - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler nasıl? Marsilya - Galatasaray maçı şifresiz mi? CANLI izle!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecanla beklenen müsabakada Marsilya - Galatasaray karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç Marsilya - Galatasaray maçı şifresiz mi? Marsilya - Galatasaray maçı hakemi kim? Marsilya - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

MARSİLYA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Marsilya - Galatasaray karşılaşması, UEFA Avrupa Ligi maçı, 30-09-2021 Perşembe günü saat 22.00'da oynanacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

MARSİLYA - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER NASIL?

Marsilya: Lopes, Perez, Caleta-Car, Saliba, Kamara, Gerson, Valentin, Rongier, Guendouzi, Cengiz Ünder, La Fuente, Payet Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkay, Taylan, Kerem, Cicaldau, Morutan, Diagne

MARSİLYA - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Marsilya - Galatasaray maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.

MARSİLYA - GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Marsilya - Galatasaray maçını izlemek için Exxen kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

MARSİLYA - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE!

Marsilya - Galatasaray maçını canlı izlemek için tıklayınız

Haberler.com - Gündem