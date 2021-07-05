Mars'ta Kıyamet filmi oyuncuları kimler? Mars'ta Kıyamet konusu nedir?
Bugün Kanal D ekranlarında yayınlanacak film Mars'ta Kıyamet, Bilim Kurgu/ Aksiyon türündedir. Peki, Mars'ta Kıyamet filmi oyuncuları kimler? Mars'ta Kıyamet konusu nedir?
Bu akşam saat 23:45'de yayınlanacak 2015 – ABD yapımı Mars'ta Kıyamet filmi oyuncuları kimler? Mars'ta Kıyamet konusu nedir?
MARS'TA KIYAMET FİLMİ KONUSU NEDİR?
Gelecekte insan nüfusunun büyük bölümü Mars'ta, dünyadaki şehirleri andıran yerleşkelerde yaşamaktadır. Mars'ta çıkan bir kum fırtınası New York şehrini tamamen yok edince, fırtınanın hedefindeki Los Angeles ölümcül sonu engellemeye çalışır.
MARS'TA KIYAMET FİLMİ OYUNCULARI
Liev Schreiber.
Elias Koteas.
Romola Garai.
Olivia Williams.
Johnny Harris.
Goran Kostic.
Tom Cullen (III)
Yusra Warsama.