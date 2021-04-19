Mars'ta ilk kez bir helikopter uçuşu gerçekleştirildi, uçuş anına ilişkin görüntüler de paylaşıldı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, Mars'ta ilk kez minyatür bir helikopter uçurdu. O anlara ilişkin görüntüler büyük heyecan yarattı.