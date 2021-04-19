Mars'ta ilk kez bir helikopter uçuşu gerçekleştirildi, uçuş anına ilişkin görüntüler de paylaşıldı
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, Mars'ta ilk kez minyatür bir helikopter uçurdu. O anlara ilişkin görüntüler büyük heyecan yarattı.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Perseverance görevi kapsamında Mars'ta minyatür helikopterin uçuşunun başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ve verilerin dünyaya ulaştığını açıkladı.
İLK DENEME ERTELENMİŞTİ
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden Mars'taki uçuşu heyecanla beklenen helikopteri Ingenuity hakkında açıklama dün yapılmıştı.
"NASA, Ingenuity Mars helikopterinin ilk uçuşunu 19 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirmesini hedefliyor" denilen açıklamada, elde edilen verilerin uçuştan birkaç saat sonra dünyaya gönderileceği belirtilmişti. Ingenuity, NASA'nın Perseverance adlı keşif aracının içinde 18 Şubat'ta Mars'a iniş yapmıştı. Perseverance'a bağlı halde duran helikopterin geçtiğimiz pazartesi günü ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanırken, çıkan sorun nedeniyle uçuşun ertelenmesine karar verilmişti.
3 METRE YÜKSELEREK BAŞARILI ŞEKİLDE İNDİ
Ingenuity adlı helikopter, tarihi uçuş denemesinde yüzeyden 3 metre yükselerek başarılı şekilde iniş yaptı. NASA'dan yapılan açıklamada, uçuşun başarılı olduğu duyuruldu. Test uçuşu, dünyadan 173 milyon mil uzakta, Jezero Krateri adlı geniş bir Mars havzasının zemininde gerçekleşti.
TARİHİ ANLAR PAYLAŞILDI
Öte yandan Mars'ta gerçekleştirilen helikopterli tarihi uçuşa ait görüntüler de paylaşıldı. Büyük heyecan yaratan o anlarda ekibin mutluluğu da gözlerinden okundu.