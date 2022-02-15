Mars Neden Kızıldır?

Mars adını Yunan savaş tanrısından alan gezegen.

Henüz olmasa da yakın bir zamanda orası yeni evimiz olacak. Kızıl yüzeyi sayesinde onu diğer gök cisimlerinden ayırt edebiliyoruz. Peki Mars'ın kızıllığı nereden geliyor?

Mars'ın kızıl olma nedeni kan ve pasın kırmızı olmasıyla aynı nedenden kaynaklanıyor. Demir elementi Mars'ın kırmızı olmasını kaynağı oluyor. Demir elementi oksitle bileşince ortaya demir oksit çıkar.

Demir oksit, kırmızı ışık dalga boylarını ortaya yayar.

DEMİR OKSİT

Mars'ta neden bu kadar demir oksit bulunduğuna gelecek olursak, Mars tabi ki her şey gibi toz ve gaz bulutundan oluşuyordu. Mars oluşurken Dünya'mızın oluşumu gibi çekirdek ve bulutun bir noktaya çökmesiyle oluşmuştur.

Oluşumunda yüzeyinde çok fazla demir elementi kalmıştır. Demir elementi oluşumunda fazla çökmemiş ayrıca Mars'ın kütlesinin daha az olması buna etken olmuştur.

Mars'ta eskiden suyun bulunması demir oksit fazlalığın sebeplerinden biridir.

Mars'taki kızıllıkla ateşin oluşumun aynısı aslında Mars ve Dünya'nın ne kadar benzer olduklarını gösterdi.

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Space Mag Türkiye - Teknoloji