Mars Helikopterinin Ayakları Yere Bastı!
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Mars Helikopterinin Ayakları Yere Bastı!

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Mars Helikopterinin Ayakları Yere Bastı!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın 1.8 kilogram ağırlığındaki Mars helikopteri Ingenuity'i Kızıl Gezegen'de uçurmasına bir adım daha kaldı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın 1.8 kilogram ağırlığındaki Mars helikopteri Ingenuity'i Kızıl Gezegen'de uçurmasına bir adım daha kaldı.

NASA, helikopterin 18 Şubat'ta Jezero Krateri'ne indirdiği Perseverance (Azim) adlı aracın karnından çıkmasını sağladı.

10 santim yükselen Mars helikopteri Ingenuity, Mars'ın yüzeyine ayaklarını bastı.

NASA olayı şu tweet'le duyurdu:

Perseverance'ın "gözü"nden Mars helikopteri.

"Mars helikopterinin yüzeye inişi onaylandı. Helikopterin, Perseverance'ın bünyesindeki 471 milyon kilometrelik yolculuğu, uzay aracının karnından çıkması ve 10 santimetrelik bir yükseklikten bugün Mars yüzeyine düşmesiyle sona erdi. Yeni hedef, geceyi sağ salim atlatmak."

5 UÇUŞ YAPACAK

Ingenuity, Dünya dışında bir gezegende uçan ilk helikopter olacak. NASA, helikopterin uçuş tarihini 8 Nisan olarak açıklamıştı.

Ancak tarih erteledi. Uçuşun 11 Nisan'dan önce yapılamayacağı açıklandı.

NASA önceki açıklamasında, "Kalkış 11 Nisan'dan daha önce olmayacak ve veriler Dünya'ya 12 Nisan'da ulaşacak" ifadelerine yer verildi.

Güneş enerjisiyle şarj edilen bir bataryaya sahip olan helikopterin  ilk uçuşunda yüzeyden üç metre yükselmesi ve yaklaşık 30 saniye havada kalması planlanıyor.

Ingenuity, Mars'ta beş uçuş yapacak.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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