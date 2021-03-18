Marmariste "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" töreni yapıldı
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Marmariste "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" töreni yapıldı

18.03.2021 11:25 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:55
Marmariste

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 106.yıl dönümü için tören düzenlendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 106.yıl dönümü için tören düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü programı için Atatürk Meydanı'nda düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Aksaz Deniz Üssü bandosunun katılımı ile saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Aksaz Deniz Üs Komutanlığından İkmal Binbaşı Erkan Işık yaptı. Konuşmanın ardından tören sona erdi. Çelenk sunum programına askeri ve sivil erkanın yanı sıra, siyasi parti ilçe başkanları, gazi ve şehit dernekleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Armutalan Kültür Merkezi'nde şiir dinletileri ve hazırlanan video sunumları ile devam etti. - MUĞLA

Marmariste '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' töreni yapıldı
Marmariste '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' töreni yapıldı
Marmariste '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' töreni yapıldı
Marmariste '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' töreni yapıldı
Marmariste '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' töreni yapıldı
Marmariste '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' töreni yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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