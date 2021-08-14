MARMARİS'TEN SEL FELAKETİ YAŞAYAN ŞEHİRLERE DESTEK
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MARMARİS'TEN SEL FELAKETİ YAŞAYAN ŞEHİRLERE DESTEK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris Belediyesi, 'Dayanışma yaşatır' adı altında Karadeniz Bölgesi'nde sel felaketinin yaşandığı Kastamonu ve Sinop şehrine 4 tır yardım malzemesi gönderdi.

MUĞLA'nın Marmaris Belediyesi, 'Dayanışma yaşatır' adı altında Karadeniz Bölgesi'nde sel felaketinin yaşandığı Kastamonu ve Sinop şehrine 4 tır yardım malzemesi gönderdi.

Marmaris Belediyesi, Karadeniz'de yaşanan sel felaketi ardından harekete geçerek içinde su, çeşitli içecek, kadın ve çocuk ihtiyaçları için malzemeler, kuru gıda, dezenfektan, maske ve giyecek hazırladı. Hazırlanan 4 tır dolusu malzeme, 'Dayanışma yaşatır' adı altında Kastamonu ve Sinop şehrine ulaştırılmak üzere yola çıkartıldı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Bizler günlerce yangınlarla boğuşurken Türkiye'mizin dört bir yanından gelen yardımlar bize güç verdi, moral verdi, birçok eksiğimizi giderdi. Bu nedenle olası bir felakette yardım gelmesinin önemini çok iyi biliyoruz. Biz yaşanan bu felakete duyarsız kalamazdık. Yangın döneminde seferber olan yardımsever halkımız fazlasıyla malzeme göndermişti. Biz de hem bölge insanının ihtiyaçlarını gidermek hem de onlara moral olmak için malzeme gönderiyoruz" dedi.

MARMARİS'TEN SEL FELAKETİ YAŞAYAN ŞEHİRLERE DESTEK
MARMARİS'TEN SEL FELAKETİ YAŞAYAN ŞEHİRLERE DESTEK
MARMARİS'TEN SEL FELAKETİ YAŞAYAN ŞEHİRLERE DESTEK
MARMARİS'TEN SEL FELAKETİ YAŞAYAN ŞEHİRLERE DESTEK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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