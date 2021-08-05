Marmaris'teki yangın 8'inci gününde; alevler 4 mahallede kısmen kontrol altında (2)

TURGUT ŞELALESİ'NİN ÇEVRESİ KÜLE DÖNDÜMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 8 gündür mücadele edilen orman yangını, bölgedeki yemyeşil ağaçlar ve berrak suyuyla hem doğa harikası hem de Marmaris'teki turistik noktalardan biri olan Turgut Şelalesi'nin çevresini de küle çevirdi.