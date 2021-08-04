Marmaris'teki yangın 7'nci günde; alevler Delikliyol mevkisine sıçradı, 3 ev ve restoran tahliye edildi (2)
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Marmaris'teki yangın 7'nci günde; alevler Delikliyol mevkisine sıçradı, 3 ev ve restoran tahliye edildi (2)

Marmaris'teki yangın 7'nci günde; alevler Delikliyol mevkisine sıçradı, 3 ev ve restoran tahliye edildi (2)
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

KIZKUMU PLAJI'NI ÇEVRELEYEN DAĞLAR YANIYORMarmaris'te Turgut, Turunç ve Orhaniye mahallelerinde dağların üst kısımlarında yoğunlaşan alevlere müdahale sürüyor.

KIZKUMU PLAJI'NI ÇEVRELEYEN DAĞLAR YANIYOR

Marmaris'te Turgut, Turunç ve Orhaniye mahallelerinde dağların üst kısımlarında yoğunlaşan alevlere müdahale sürüyor.

Ekipler, nem oranının yüzde 10, rüzgarın saatteki hızının 50 kilometreleri bulduğu bölgede, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor. Alevler, Orhaniye Mahallesi'nde bulunan Kızkumu Plajı'nı çevreleyen dağlara ulaştı. Rüzgar nedeniyle alevler zaman zaman dağların eteklerine inerek, yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Davut CAN/MARMARİS (Muğla),


Marmaris'teki yangın 7'nci günde; alevler Delikliyol mevkisine sıçradı, 3 ev ve restoran tahliye edildi (2)
Marmaris'teki yangın 7'nci günde; alevler Delikliyol mevkisine sıçradı, 3 ev ve restoran tahliye edildi (2)
Marmaris'teki yangın 7'nci günde; alevler Delikliyol mevkisine sıçradı, 3 ev ve restoran tahliye edildi (2)
Marmaris'teki yangın 7'nci günde; alevler Delikliyol mevkisine sıçradı, 3 ev ve restoran tahliye edildi (2)
Marmaris'teki yangın 7'nci günde; alevler Delikliyol mevkisine sıçradı, 3 ev ve restoran tahliye edildi (2)
Marmaris'teki yangın 7'nci günde; alevler Delikliyol mevkisine sıçradı, 3 ev ve restoran tahliye edildi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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Marmaris'teki yangın 7'nci günde; alevler Delikliyol mevkisine sıçradı, 3 ev ve restoran tahliye edildi (2) - Haberler
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