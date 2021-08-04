Marmaris'teki orman yangınını söndürmek için herkes seferber oldu
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Marmaris'teki orman yangınını söndürmek için herkes seferber oldu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde havadan ve karadan müdahale edilen orman yangınını söndürmek için omuz omuza mücadele ediliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde havadan ve karadan müdahale edilen orman yangınını söndürmek için omuz omuza mücadele ediliyor.

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda başladıktan sonra rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde de etkili oldu.

Zaman zaman yerleşim yerlerini tehdit eden alevlere, havadan ve karadan etkin şekilde müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için orman personelinin yanı sıra asker, polis, itfaiye ve kurtarma ekipleri ile gönüllü vatandaşlar omuz omuza mücadele veriyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Deviz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de söndürme çalışmalarına denizden destek oluyor.

Ekipler ve vatandaşların cansiperane mücadelesi, Turunç Mahallesi'ndeki yangını söndürme çalışmalarında görüntülendi.

Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına, Azerbaycan'dan 1 helikopter ile 105 itfaiye personeli, Rusya'dan 2 yangın söndürme uçağı, İran'dan bir yangın söndürme uçağı, 2 helikopter destek veriyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Marmaris'teki orman yangınını söndürmek için herkes seferber oldu
Marmaris'teki orman yangınını söndürmek için herkes seferber oldu
Marmaris'teki orman yangınını söndürmek için herkes seferber oldu
Marmaris'teki orman yangınını söndürmek için herkes seferber oldu
Marmaris'teki orman yangınını söndürmek için herkes seferber oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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