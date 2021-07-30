Marmaris'teki orman yangınına müdahale karadan devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Marmaris'teki orman yangınına müdahale karadan devam ediyor

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları havanın kararmasıyla karadan devam ediliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları havanın kararmasıyla karadan devam ediliyor.

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ile Orhaniye mahallelerinde etkili oldu.

Yangına havadan 9 helikopter, 2 uçak, karadan ise çok sayıda arazöz, yangın söndürme işçisi, İstanbul, İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Eskişehir'den gelen itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.

Bölgede ormanlık alana yakın noktalarda bulunan ev ve villalar ekipler tarafından tedbir amacıyla boşaltıldı. Bazı vatandaşlar hayvanlarını yangın bölgesinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Havanın kararmasıyla hava araçlarıyla müdahaleye ara verildi, çalışmalara karadan devam ediliyor.

Vatandaşlar alevlerden kaçan yaralı hayvanları veterinerlere yetiştiriyor

Öte yandan Marmaris'e bağlı Asparan mevkisinde devam eden orman yangınına gün boyunca havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edildi. Bölgedeki çalışmalar ve yanan alanlar drone ile de havadan görüntülendi.

Söndürme çalışmalarında mücadele eden ekiplere, vatandaşlar da destek oldu. Bazı bölge sakinleri orman ekiplerinin su ve gıda ihtiyaçlarını karşılarken, bazıları da alevlerden kaçabilen hayvanlara ilk müdahalelerini yapıp veterinerlere yetiştiriyor.

Ekiplere destek veren Serdar Duman da bölgede yanma tehlikesi geçiren 2 kaplumbağayı kurtardı.

Duman, AA muhabirine, ilçede yaşadığını ve yardım için bölgeye geldiğini söyledi. Bölgede hortumların arasında iki tane ters yatmış kaplumbağa gördüğünü anlatan Duman, "Onları hemen düz çevirip, üzerine su döktüm, serinlettim. İlçeye gidince de veterinere götüreceğim." dedi.

Marmaris'teki orman yangınına müdahale karadan devam ediyor
Marmaris'teki orman yangınına müdahale karadan devam ediyor
Marmaris'teki orman yangınına müdahale karadan devam ediyor
Marmaris'teki orman yangınına müdahale karadan devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

Sağlık Bakanı Koca, yangından etkilenen kişilerin sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, yangından etkilenen kişilerin sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı
Ormancılara su taşırken hayatını kaybeden Şahin, son yolculuğuna uğurlandı
Ormancılara su taşırken hayatını kaybeden Şahin, son yolculuğuna uğurlandı
Tatilciler Marmaris'i terk ederken, tahliyeler de devam ediyor
Tatilciler Marmaris'i terk ederken, tahliyeler de devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Murat Kurum Süleyman Soylu Fahrettin Altun Oğuzhan Asiltürk
Magazin Seda Sayan Prens Harry Düm Tek Tek Sevda Erginci
Spor Eda Erdem Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Roger Schmidt Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Marmaris'teki orman yangınına müdahale karadan devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 21:36:11. #1.14#

title