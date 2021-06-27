Marmaris'te yat yangını: 2 milyon liralık tekne küle döndü
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Marmaris'te yat yangını: 2 milyon liralık tekne küle döndü

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Haberler | Yerel

Marmaris'te yat yangını: 2 milyon liralık tekne küle döndü Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangında 2 milyon liralık tekne yanarak kullanılamaz hale geldi.

Marmaris'te yat yangını: 2 milyon liralık tekne küle döndü

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangında 2 milyon liralık tekne yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangını söndürmek için kepçe operatörü denizden su alıp teknenin üzerine döktü. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Yangın, Bozburun Mahallesi'nde dünyaca ünlü bir yat firmasının çekek alanında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tekneden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken jandarma ekipleri de çevre güvenliğini sağladı. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Diğer teknelere sıçramadan söndürülen yangında değerinin 2 milyon TL olduğu öğrenilen tekne tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangında ölen ya da yaralananın olmaması tek teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Marmaris'te yat yangını: 2 milyon liralık tekne küle döndü
Marmaris'te yat yangını: 2 milyon liralık tekne küle döndü
Marmaris'te yat yangını: 2 milyon liralık tekne küle döndü
Marmaris'te yat yangını: 2 milyon liralık tekne küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl

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