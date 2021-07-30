Marmaris'te yangınla ilgili vatandaşların şüphelendiği 2 kişi aranıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili vatandaşların şüpheli gördüğü 2 kişiyi güvenlik güçlerine bildirmesi sonucu geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili vatandaşların şüpheli gördüğü 2 kişiyi güvenlik güçlerine bildirmesi sonucu geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar Marmaris'te çıkan orman yangını ile ilgili bağlantısı olduklarını ve şüphelendikleri 2 kişiyi güvenlik güçlerine bildirdi. Şehir merkezinde sivil polis ekipleri tarafından arama çalışması yapılırken, kırsalda da sivil ve resmi jandarma ekipleri şüphelilerin kaçma ihtimali bulunan yerlerde arama çalışması yapıyor. Armutalan Mahallesi'nin üst bölümündeki Datça yolu tarafındaki ormanlık alanda arama çalışmalarına devam ediliyor. Bölgeden kaçtığı ileri sürülen şüphelilerin verilen eşkali üzerine vatandaşlar da bölgede araçları ile arama çalışmalarına destek veriyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı