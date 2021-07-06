Marmaris'te yanan alan ağaçlandırılıp, buraya yangında hayatını kaybeden işçinin adı verilecek
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Marmaris'te yanan alan ağaçlandırılıp, buraya yangında hayatını kaybeden işçinin adı verilecek

Marmaris'te yanan alan ağaçlandırılıp, buraya yangında hayatını kaybeden işçinin adı verilecek
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yanan ormanlık alan ağaçlandırılacak ve buraya yangın söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden işçinin adı verilecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yanan ormanlık alan ağaçlandırılacak ve buraya yangın söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden işçinin adı verilecek.

Yangında yaşamını yitiren orman işçisi Görkem Hasdemir'in ailesi, Marmaris'te Orman İşletme Müdürlüğü, Beldibi Yangın Ekibi ve Marmaris Belediyesini ziyaret etti.

Orman İşletme Müdürü Şükrü Akın Ünler, şehitler için özel bir köşe yapacaklarını, yanan alan ağaçlandırıldıktan sonra buraya şehidin adının verileceğini söyledi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da Hasdemir'in adının yaşatılması ve yanan alanın yeniden ağaçlandırılması için belediye olarak üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Hasdemir'in babası Savaş Hasdemir, kız kardeşi Merve Ayhan ve yakınları, evlatlarının eşyalarını almak için Marmaris'e geldiklerini, her kesimden taziye ziyaretleri yapıldığını, acılarının paylaşıldığını dile getirdi.

Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde 27 Haziran'da çıkan yangında rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlerin arasında kalan orman işçisi Görkem Hasdemir yaşamını yitirmiş, yaklaşık 25 hektar ormanlık alan yanmıştı.???????

Bilirkişi incelemesi sonucu yangının, enerji nakil hatlarından çıktığı rapor edilerek dosya, Başsavcılığa iletilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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