Marmaris'te Vefa Sosyal Destek Grubu isteklere anında cevap veriyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Marmaris'te Vefa Sosyal Destek Grubu isteklere anında cevap veriyor - Haberler
Ertuğ Şevket Aksoy, Jandarma, Marmaris, Güncel

Marmaris'te Vefa Sosyal Destek Grubu isteklere anında cevap veriyor

Marmaris'te, Korona virüsü tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, hizmetlerini vatandaşlardan gelen istekler doğrultusunda her geçen gün geliştiriliyor.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:52
Marmaris'te Vefa Sosyal Destek Grubu isteklere anında cevap veriyor

Marmaris'te, Korona virüsü tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, hizmetlerini vatandaşlardan gelen istekler doğrultusunda her geçen gün geliştiriliyor.

Marmaris'te Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubuna, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden de destek verildi. Sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını karşılayan ekipler ayrıca farklı biz hizmet daha yapıyor. 65 yaş üzerinde olup ta emekli maaşlarını alamayan vatandaşlar İlçe kaymakamlık binasında bulunan Vefa bürosunu arayarak talepte bulunuyor. Görevliler bölgelere göre Polis ve jandarma ekiplerine haber veriyor ve hazırda bulunan ekipler hemen vatandaşların ihtiyacı için yola çıkıyor.

Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul müdürleri ve öğretmenlerden oluşan 50 kişi, gönüllü olarak Vefa Sosyal Destek Grubunda görev yapmaya başladı. Vefa Sosyal Destek ekibinde devlet memurları, emniyet ve jandarma görevlileri, ilçe müftülük çalışanları, kaymakamlık çalışanları ve ilçe de bulunan odalar gönüllü olarak çalışıyor.

İhtiyaç duyulduğunda 65 yaş ve üstü olanların maaşlarını çekmek banka işlemlerini yerine getirmek için 25 okul müdürü ve Müdür yardımcısı mutemetlik görevi yapıyor. 26 öğretmen ise Vefa Sosyal Destek ekibinin iletişim merkezinde 7 gün 24 saat nöbetleşe vatandaşların çağrılarını gerekli birimlere iletecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, "Herkes huzurla, çocukları ile torunları ile evlerinde kalsınlar. Biz eğitim neferleri olarak 24 saat tüm vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. İlk günden bu yana görevde olmanın huzurunu yaşıyoruz" diyerek vatandaşların evlerinden ayrılmamalarını belirtti.

,Ayrıca her ilde ve ilçe de olduğu gibi Marmaris'te bulunan Anadolu Teknik lisesi öğretmenleri ve Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri evlerinde steril bir ortamda günde 2 bin üretimine başlayacağı bilgisi veren Züleyha Aldoğan, "Devletimiz ve milletimiz için biz eğitim ordusu her göreve hazırız yeter ki huzur sağlık olsun" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye ulaştı Haberler
Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye ulaştı
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin'de dün sadece 5 ölüm yaşandı Haberler
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin'de dün sadece 5 ölüm yaşandı
KPSS oturumlarının yapılacağı tarihler belli oldu Haberler
KPSS oturumlarının yapılacağı tarihler belli oldu
İBB'den korona tedbirleri! Sağlık çalışanlarına 2 bin otel odası tahsis edildi Haberler
İBB'den korona tedbirleri! Sağlık çalışanlarına 2 bin otel odası tahsis edildi
Bakan Koca'ya halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında çağrıda bulundu Haberler
Bakan Koca'ya halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında çağrıda bulundu
Artan fiyatlara kızan oto yıkamacı, araçları ücretsiz dezenfekte ediyor Haberler
Artan fiyatlara kızan oto yıkamacı, araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
TÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Daha sıkı tedbirler gerekiyor
TÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Daha sıkı tedbirler gerekiyor
Ankara Mamak Belediyesi, koronavirüse karşı Kovid-19 SAVAR'la sokakları dezenfekte ediyor
Ankara Mamak Belediyesi, koronavirüse karşı Kovid-19 SAVAR'la sokakları dezenfekte ediyor
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti
Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı
Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı
Son Dakika: İstanbul'da maddi durumu yeterli olmayan 65 yaş ve üstü 50 bin kişiye gıda yardımı yapılacak
Son Dakika: İstanbul'da maddi durumu yeterli olmayan 65 yaş ve üstü 50 bin kişiye gıda yardımı yapılacak
Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi
Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi
Koronavirüsten korunmak için ormanda ağacın tepesine ev yaptılar
Koronavirüsten korunmak için ormanda ağacın tepesine ev yaptılar
Fabrika gibi çalışan meslek lisesi 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti
Fabrika gibi çalışan meslek lisesi 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti
Son dakika: Bankalar Birliği'nden 3 ay ana para ve faiz ödemesiz yeni kredi desteği
Son dakika: Bankalar Birliği'nden 3 ay ana para ve faiz ödemesiz yeni kredi desteği
Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek
Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi?
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi?
Son dakika: Benzine 13 kuruş zam bekleniyor
Son dakika: Benzine 13 kuruş zam bekleniyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı
Vanlı vatandaş, ilk koronavirüs vakasının açıklanmasından sonra görüştüğü kişileri not alıyor
Vanlı vatandaş, ilk koronavirüs vakasının açıklanmasından sonra görüştüğü kişileri not alıyor
Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda gövde yükseliği 193 metreye ulaştı
Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda gövde yükseliği 193 metreye ulaştı
Yılın 6 ayı kapalı olan karayolunu açma çalışmaları devam ediyor
Yılın 6 ayı kapalı olan karayolunu açma çalışmaları devam ediyor
Çin'de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın
Çin'de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın
Volkswagen, Alman fabrikalarında üretimin askıda kalma sürecini 9 Nisan'a uzattı
Volkswagen, Alman fabrikalarında üretimin askıda kalma sürecini 9 Nisan'a uzattı
Öfkeli adam, bir gün önce tartıştığı baba ve oğlunun dükkanını 12 kişiyle bastı
Öfkeli adam, bir gün önce tartıştığı baba ve oğlunun dükkanını 12 kişiyle bastı
Son dakika: Yurt dışından gelen 130 kişi Bolu'daki yurda yerleştirildi
Son dakika: Yurt dışından gelen 130 kişi Bolu'daki yurda yerleştirildi
Tokyo'da bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi
Tokyo'da bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi
DSÖ'den tarihi koronavirüs itirafı: Harekete geçmenin zamanı aslında bir aydan önceydi
DSÖ'den tarihi koronavirüs itirafı: Harekete geçmenin zamanı aslında bir aydan önceydi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilek Yaman Ender Saraç Acun Ilıcalı Müslüm Gürses
Spor Falcao Tamer Tuna Ersun Yanal Bülent Uygun Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mart İran Milli Kadın
Şu an buradasınız: Marmaris'te Vefa Sosyal Destek Grubu isteklere anında cevap veriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 12:30:30. #1.15#
title