Marmaris'te Tasarım ve Beceri Atölyesi Açılış Töreni Gerçekleştirildi

25.02.2020 09:19 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:19

Törene Vali Esengül Civelek, Aksaz Deniz Üs Komutanı Semih Ozangüç, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Oğuz Eryılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, ilçe protokolü, Hayırsever Halit Narin, Oya Narin, Tohum Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mine Narin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Vali Civelek, "Değerli Hayırseverimiz Sayın Halit Narin Beyefendiye ve Narin Ailesine ülkemizde ve ilimizde devletle sorumluluk paylaşarak, eğitim alanında gerçekleştirmiş oldukları tüm yatırımlar için şükranlarımı sunuyorum. " dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "Mutlu çocuklar, güçlü yarınlar 2023 eğitim vizyonu"nda tüm okullarda bir tasarım, beceri atölyesi kurulmasının hedeflendiğini ifade eden Vali Civelek, "Bu hedef ülke genelinde hayırseverlerimiz vasıtasıyla hayata geçirildiği gibi, devlet tarafından da tasarım ve beceri atölyelerini faaliyete geçiriyoruz. Öğrencilerimizin kişilik, ilgi, yetenekleri doğrultusunda gelişmelerini sağlayacak, kendi yaratıcılıklarını ön plana çıkaracak, yeteneklerini açığa çıkaracak olan fırsatların, araçların, imkânların sunumuyla oluşan tasarım ve beceri atölyelerimizde öğrencilerimiz, düşünecek, tasarlayacak ve üretecekler. Geliştirdikleri projeleri de hayata geçirecekler. Kendilerini, meslekleri ve çevrelerini tanıyacaklar. "dedi

Tasarım ve beceri atölyeleri ile öğrencilerin sorun çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik ve çoklu okuryazarlık gibi çağın gerektirdiği tüm becerileri kazanacaklarını belirten Vali Civelek, "Geleceğimiz, yarınlarımız, umudumuz, çocuklarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanma sürecinde bizlerle birlikte sorumluluk paylaşarak İnci Narin Yerlici İlk ve Ortaokulunda tasarım ve beceri atölyesi açılmasına vesile olan saygıdeğer hayırseverlerimize bir kez daha teşekkür ediyor. Tasarım ve beceri atölyemizin hayırlı olmasını diliyorum." Diye konuştu.

Konuşmaların ardından İnci Narin Yerlici İlk ve Ortaokulu'na Tasarım ve Beceri Atölyelerini kazandıran Hayırsever Halit Narin, Oya Narin ve Mine Narin'e Vali Civelek tarafından plaket takdim edildi.

Plaket takdiminin ardından Tasarım ve Beceri Atölyelerinin açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış töreninin ardından sınıflar ziyaret edildi. Atölyelerde verilen eğitim hakkında bilgiler alındı.

Açılış töreninin ardından Hayırsever Narin Ailesinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmış oldukları Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı tarafından materyal gönderilen İçmeler Halit Narin Anadolu Turizm Meslek Lisesi ve Beldibi Sıtkı Zaralı İlk ve Ortaokulunda bulunan Tasarım ve Beceri Atölyeleri ziyaret edildi.

Kaynak: Bültenler