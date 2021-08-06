Marmaris yangınının kahramanı Şahin Akdemir'in mezarı yangın tehlikesi altında

Muğla Marmaris'te çıkan yangında ekiplere destek vermek amacıyla su ve ayran taşıyan Şahin Akdemir, dumandan etkilenerek hayatını kaybetmişti. Köyceğiz'deki orman yangınları etkisini sürdürürken alevler, Akdemir'in mezarına kadar ulaştı. Akdemir'in köyü yangın tehlikesi nedeniyle boşaltılırken, köyde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.