Marmaris yangınının kahramanı Şahin Akdemir'in mezarı yangın tehlikesi altında
Muğla Marmaris'te çıkan yangında ekiplere destek vermek amacıyla su ve ayran taşıyan Şahin Akdemir, dumandan etkilenerek hayatını kaybetmişti. Köyceğiz'deki orman yangınları etkisini sürdürürken alevler, Akdemir'in mezarına kadar ulaştı. Akdemir'in köyü yangın tehlikesi nedeniyle boşaltılırken, köyde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Muğla Marmaris'te yangınların ilk günlerinde, gönüllü olarak destek verdiği mücadele sırasında 25 yaşındaki Şahin Akdemir yaşamını yitirmişti. Su taşırken yaşamını yitiren Akdemir, Köyceğiz ilçesine bağlı Sazak Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanarak defnedilmişti.
MEZARI ALEVLERİN TEHDİDİ ALTINDA
Haber Global Muhabiri Umut Erol'un aktardığına göre, bölgede yangın sürerken, Şahin'in defnedildiği mezar da alevlerin tehdidi altında. Şahin Akdemir'in köyü de yangın tehlikesi nedeniyle boşaltıldı.