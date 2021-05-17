Marmaris'te sokaklar ve sahiller hareketlendi
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Marmaris'te sokaklar ve sahiller hareketlendi

Marmaris'te sokaklar ve sahiller hareketlendi
Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde cadde ve sokaklar, tam kapanma döneminin ardından hareketlenmeye başladı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde cadde ve sokaklar, tam kapanma döneminin ardından hareketlenmeye başladı.

Tam kapanma sonrası Marmarisliler, koronavirüs tedbirlerine uyarak sokaklarda dolaşıp mağazalarda alışveriş yaptı. Marmaris Hıfzıssıhha Kurulu denetim ekipleri ise, dükkanlarda denetimlerini sürdürdü. Ana caddelerde bulunan polis ekipleri de vatandaşları uyardı.

Atatürk Caddesi'nden Turban Mevkii'ne kadar uzanan 6 kilometrelik halk plajı, parklar , vatandaşların uğradığı yerlerden oldu. Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının ise 17 derece olarak ölçüldüğü ilçede vatandaşlar, çocuklarıyla yüzerek denizin keyfini çıkardı. Ahmet Sezgin (46), "Tedbirlere uyarak dolaşıyorum. Eşsiz deniz manzarasını seyredip evime geri döneceğim" dedi. Hatice Eser (42) de  "İhtiyaçlarımı alıp biraz dolaştıktan sonra evime geri döneceğim. Tedbirlere uyarsak kısa sürede normalleşme olur ve özgürce yaşarız" dedi.

Marmaris'te sokaklar ve sahiller hareketlendi
Marmaris'te sokaklar ve sahiller hareketlendi
Marmaris'te sokaklar ve sahiller hareketlendi
Marmaris'te sokaklar ve sahiller hareketlendi
Marmaris'te sokaklar ve sahiller hareketlendi
Marmaris'te sokaklar ve sahiller hareketlendi
Marmaris'te sokaklar ve sahiller hareketlendi
Marmaris'te sokaklar ve sahiller hareketlendi
Marmaris'te sokaklar ve sahiller hareketlendi
Marmaris'te sokaklar ve sahiller hareketlendi
Marmaris'te sokaklar ve sahiller hareketlendi
Marmaris'te sokaklar ve sahiller hareketlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN

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