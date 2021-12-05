Marmaris'te sağanağın ardından temizlik ve hasar tespit çalışması başlatıldı

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak sonrası zarar gören ev, iş yeri ve sokaklarda hasar tespit ve temizlik çalışmaları başlatıldı.

Son 24 saatte metrekareye 145 kilogram yağışın düştüğü ilçedeki İçmeler, Armutalan, Orhaniye, Turunç ve Turgut mahallelerinde yaklaşık 40 evi, bir iş yerini su bastı, yollar ve araçlarda zarar oluştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürlüğü, Marmaris Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi ekipleri hasar tespit ve temizlik çalışması başlattı.

Ekipler tahliye ve temizlik çalışması yürütürken, zarar gören ev ve iş yerlerinde de tespit çalışması devam ediyor.

Ayrıca, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, evlerini su basan vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri

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