Marmaris'te restoran, kafe ve eğlence yerleri canlı müzik yapabilecek
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Marmaris'te restoran, kafe ve eğlence yerleri canlı müzik yapabilecek

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında restoran, kafe ve eğlence yerlerinde uygulamaya konulan canlı müzik yasağı normalleşme sürecine girilmesiyle kaldırıldı.

08.06.2020 23:51 | Son Güncelleme: 09.06.2020 00:28

Marmaris Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 salgını ile mücadelede gelinen aşamada olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmesi kapsamında bazı kısıtlamaların kaldırılmasını görüştü.

CANLI MÜZİK YASAĞI KALKTI

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile faaliyetleri yasaklanan lokanta, restoran, kafe, müzikli eğlence yerlerinin, görülen lüzum üzerine sadece müşterilerin dinlemesine yönelik (dans/oyun vb. amacı dışında) müzik yayını, canlı müzik yapabilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

MOTOSİKLETTE 2 KİŞİ SEYAHAT EDİLEBİLECEK

Ayrıca Kurul, sosyal mesafe kuralı gereği, kara yollarında motorlu bisiklet, motosiklet kullanıcılarının arkalarında yolcu taşımamasına yönelik alınan kararın da görülen lüzum üzerine, "aile bireylerinin motosiklet ve motorlu bisikleti kullanması durumunda" uygulanmamasına yönünde karar aldı. Böylelikle aynı aileden bireylerin motosikletle iki kişi seyahat etmesine olanak sağlanacak.

Marmaris'te restoran, kafe ve eğlence yerleri canlı müzik yapabilecek

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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